Ilustrační foto - wikimedia commons

Zapomeňme na strach, buďme zase lidmi!

Zapomeňme na strach, buďme zase lidmi a přestaňme nedůvěřovat druhým. A využijme naší energie k obnovení mezilidských vztahů, píše italský deník La Repubblica.

Hon na nepřítele se netýká jen přístupu k uprchlíkům ze zemí Blízkého a Středního východu a Afriky, ale kvůli koronaviru už i dálněvýchodních Asiatů. Do toho supermarkety brané útokem. Podezíravé pohledy směrem ke kolemjdoucímu, který zakašlal, protože může být potenciálním bacilonosičem. Urážky a ostrá a nenávistná slova, která mohou být škodlivější než jakýkoli virus, vůči tomu, kdo se k nám více přiblížil. Stalo se to v jednom supermarketu: stará dáma si chtěla vzít ovoce a dva chlapci ji rozhodně ne zdvořile vybídli, aby uhnula, protože smrkala a mohla by je nakazit. Zmlácení Číňané, naposledy v jednom baru v Benátkách, protože byli údajně »nakažení«. Spousta dezinformací o koronaviru na internetu a další a další okolnosti…

Jako ve válce

Žili jsme spolu a stále žijeme i přes kampaň kolem onemocnění koronavirem COVID-19. Prožíváme nekonečné dny, dny strachu, který se pozvolna mění ve fóbii. Zavřeli jsme školy a zakázali nám navštěvovat místa, kde je hodně lidí pohromadě, aby se předešlo další nákaze. Náš život se v jedné chvíli změnil. Zmocnila se nás kolektivní panika. Proč? Protože to, co nás děsí, nemůžeme vidět, nemůžeme se toho dotknout. Je to jako neviditelný nepřítel, který nás může kdykoli překvapit. Tak jsme zapomněli na druhé. Zesílil egoismus. Zapomněli jsme, že ten druhý může potřebovat to, co potřebujeme my sami. Jsme jako ve válce. Ve válce proti druhému. Z toho vyplynulo, že ten, kdo přijde jako první, vyhraje, a tak všichni běžíme, abychom získali hlavní cenu.

A jakou cenu jsme vyhráli? Žádnou. Přiživili jsme strach a fóbii. Mít strach je přirozené, je to emoce, kterou známe od malička a která nám umožňuje vyvarovat se nebezpečí. A co když se změní v úzkosti, což je stav, který nás stále burcuje obavami, že by se mohlo stát cosi nenapravitelného, ačkoli je to jen málo pravděpodobné? Co tedy dělat? Vraťme se k normálnosti. Mnozí si i na internetu stěžovali, že nevědí, co doma dělat. Stížnosti jsou tak trochu zvyk - když nemáme volný čas, stěžujeme si, že nám chybí. A nyní jej máme, byť nedobrovolně. Proč se nestarat více o sebe, nebo si dočíst knížku, která dlouho leží na poličce? Může to být také příležitost pěkně se projít na čerstvém vzduchu, radovat se z pěkných okamžiků dne.

Můžeme také více mluvit se svými dětmi, které zůstaly ze školy doma. Můžeme dělat to, co jsme dlouho odkládali, nebo udělat to, co některé děti, které na YouTube vytvořily video s lekcemi kreativního psaní vedenými jedním spisovatelem. Je to pěkný a užitečný nápad. Nebo si můžeme dát jeden den detox od technologií. Jedním z největších rizik, jak říkají Alessandro Manzoni (italský spisovatel a básník) a Giovanni Boccaccio, je otrava sociálního života. Neotravujme si život. Mluvme s druhým, zajímejme se o něho. Ptejme se ho, jak se cítí a jak by chtěl s volným časem v nadcházejících dnech naložit…

Vraťme se ke kontaktům. Buďme zase lidmi. S tímto virem se bohužel musíme naučit žít. Vědci a lékaři se snaží najít léčbu, očkovací látku a vše, co může být pro veřejné zdraví užitečné. Do té doby však žijme jako lidé, zůstávejme lidmi. Snažme se pochopit, co nás tento čas naučil, kromě toho, že si pořádně myjeme ruce a dodržujeme další dobré hygienické návyky. Cvičme si tak svou odolnost a vezměme si z toho ponaučení, které můžeme využít, kdyby jednou podobná situace znovu nastala.

Pravidla etikety

Některá nová pravidla etikety, která berou v potaz to, že kvůli možné nákaze se řada lidí začíná vyhýbat blízkému osobnímu kontaktu třeba i při pozdravu, je však třeba dočasně brát vážně. To, že se mnozí při setkání vyhýbají potřesení rukou, polibku na tvář nebo objetí, není teď projevem nezdvořilosti, ale spíše opatrnosti, napsal britský deník The Guardian. Ke slovu se tak dostává i řada žertovných variant pozdravů, kde lidé místo dlaně nabízejí svému protějšku třeba loket.

Právě v Itálii například šéf tamní civilní ochrany Angelo Borelli otevřeně řekl, že šíření nákazy nahrává i vřelá povaha Italů, kteří by se podle něj nyní měli se svou srdečností držet zpátky. Také francouzský ministr zdravotnictví Olivier Véran svým spoluobčanům doporučil, aby se v zájmu zdraví pokusili omezit počet objetí a uvítacích polibků.

Hygienici upozorňují například na průzkumy, podle kterých průměrný člověk má na dlaních asi 3200 bakterií až 150 různých druhů. Potřesení rukou přitom může tyto bakterie přenést na druhého člověka, protože ve srovnání s krátkým stiskem nebo třeba plácnutím trvá přímý kontakt déle a je těsnější.

Nicky Milnerová z britské univerzity Anglia Ruskin upozornila, že pozdravy obvyklé například v asijských zemích jsou v časech šířící se nákazy mnohem vhodnější. Třeba japonská úklona nebo thajský pozdrav se sepnutýma rukama zdraví rozhodně ohrozí méně než evropské zvyklosti. »V Etiopii se například lidé dotýkají loktem a pak se drcnou opačnými rameny,« popsala Milnerová.

Alternativní pozdravy jako jsou právě úklony, mávnutí nebo třeba dotyky loktů radí při současné epidemii i zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Sylvie Brandová. A alespoň v rámci své organizace už se svým doporučením slaví úspěch. Fotografové totiž zachytili šéfa týmu WHO pro boj s korononavirem Bruce Aylwarda, jak po tiskové konferenci s úsměvem nabízí novináři na pozdrav právě loket…

Mozart a veristé

Při léčbě nemoci způsobené novým typem koronaviru by také mohlo pomoci poslouchání skladeb Wolfganga Amadea Mozarta či italské (nejen veristické) opery. Myslí si to alespoň ruský dirigent a houslista Vladimir Spivakov, informovala agentura AFP. Vyhýbat by se podle něj nemocní měli hlavně skladbám Richarda Wagnera… »Mozart ano,« odpověděl 75letý Spivakov v Minsku na otázku, zda poslouchání klasické hudby může pomoci pacientům, kteří se nakazili novým typem koronaviru. »Pokud Mozart pomáhá kravám, pak určitě pomůže i lidem,« dodal umělecký ředitel Národního filharmonického orchestru Ruska.

Agentura AFP upozornila, že příznivým vlivem hudby na zdraví zvířat se zabývala řada vědeckých studií. Studie univerzity v anglickém Leicesteru z roku 2001 například uvádí, že dojivost krav se zvýšila až o litr denně, pokud poslouchaly Pastorální symfonii Ludwiga van Beethovena. Nápad z trilogie Slunce, seno tak rozhodně není utopií…

Na tiskové konferenci Spivakov zdůraznil, že vliv hudby na lidské tělo je skutečně prokazatelný. »Zvuk je fyzikálním jevem,« upozornil slavný dirigent.

(rj)