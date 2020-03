Ilustrační FOTO - Pixabay

Dejte na jejich rady!

Ano, na rady našich maminek a babiček. I když se jim »nevěřící« smějí, ba co víc, někteří i posmívají. Poslyšte (pardon) přečtěte si co vše dokázaly a co umí s jedlou sodou. Běžně ji používaly jako lék na pálení žáhy. Což každý ví, a i dnes používá. Používaly ji a používají například při pečení a vaření. A protože věděly, že soda je užitečná i jinak, nechybí v jejich domácnosti ani v době, kdy na trhu je bezpočet čistících a pracích prostředků. Ano, za mnohem vyšší cenu.

S výhodou používají sodu na praní. Změkčuje vodu, při praní pomáhá rozpouštění nečistot, odstraňuje i zápach. Přidejte půl hrnku krystalické sody (1000 g pořídíte kolem 30 Kč) do prací lázně a zvýšíte účinek pracích prostředků. Proto jich můžete použít méně a ušetříte. Nepostradatelná byla soda při praní dětských látkových plen. Pleny babičky namáčely do roztoku sody a horké vody (na pět litrů vody hrnek sody rozdrcené sody na praní), vymáchat a poté vyprat. Dobré řešení i pro zatuchlé ručníky či utěrky. Užitečné i po jarním otevření chat a chalup, kde najdete deky a jiné textilie, nepříjemně »vonící«, nedej bože i plísní. Roztok sody má i mírné dezinfekční účinky.

Moudré babičky po praní nasypaly trochu sody i do bubnu pračky (i automatické) po skončeném praní. Tak byly pohlceny pachy z pračky.

Ano, tak to naše babičky dělaly. Však byly a jsou moudré a věděly si s vším rady.

Tak třeba s manikúrou. V dlani rozmíchejte trochu vody, trochu mýdla a trochu jedlé sody. Tento roztok změkčí kůži na rukách a zbaví vás odumřelých kožních buněk. Snazší bude i stříhání nehtů. Mimochodem – skvělý trik, když potřebujete z rukou dostat pryč nepříjemný zápach ryb, cibule, česneku… Prostě nepříjemný zápach.

I svěží dech můžete díky »babským« radám mít. Do sklenice s vodou dejte lžičku jedlé sody a rozmíchejte. Obsah sklenice nepijte, jen si jím vypláchněte ústa. Podobně jako to děláte s drahou (pravda relativně drahou) ústní vodou.

Pleť bez pupínků. Protože jedlá soda neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie, je velmi šetrná k pleti. Dokáže vysušit zanícený pupínek a zánět zmírní. Kromě toho také redukuje začervenání. Zkrátka ideální první pomoc, když se ráno vzbudí vaše dcera či vnučka s nějakou »ošklivostí« na čele a je z toho zoufalá. Co s tím mám babi dělat? Babička ví…

Soda je velmi účinná i pro odstranění pachů z koberců či čalouněného nábytku. Stačí je poprášit slabou vrstvou jedlé, nebo jemně podrcené sody na praní, nechte působit 15 až 20 minut a poté vysajte vysavačem. Prát plyšové hračky není vždy třeba, ale udržovat je čisté je nutnost. Jemně je posypte jedlou sodou a po několika minutách je pečlivě vykartáčujte. Budou skoro jako nové.

Přednosti sody oceníte i při úklidu. To už znáte, psali jsme o tom. Tak jen zopakujme: Smíchejte sodu s malým množstvím octa. Vzniklou pastu použijte k čistění vany, sprchy, dřezů, trouby nebo keramických povrchů. Pozor! Sodu nikdy nepoužívejte k čištění hliníkových povrchů! Nejen nádobí, ale ani levných hliníkových příborů, které možná máte na chatách a chalupách. Zčernají.

Termosky nebo dětské lahve snadno vyčistíte tak, že do nich nasypete lžičku jedlé sody, zalijte horkou vodou a po uzavření protřepejte. Nechte delší dobu působit, poté důkladně vypláchněte.

Připálené hrnce a kastroly vyčistíte, když na dno nalijte horkou vodu a zasypete ji několika lžícemi sody; nechte rozpustit a krátce povařte. Použít můžete jedlou, ale i krystalickou sodu určenou pro praní. Babičky nerady prohrávaly (možná braly připáleniny v hrncích a kastrolech jako osobní selhání) a tak, když se nepodařilo připáleninu odstranit, z malého množství horké vody a sody vytvořily pastu a nechaly ji působit přes noc. Pak hrnec či kastrol vydrhly a důkladně opláchly. Dobré řešení pro hrnce, kastroly, pekáče, a to i skleněné či keramické. Jak již zmíněno – ne na nádoby z hliníku!

Dřevěné prkénko, které se dnes používá běžně při stolování s přáteli, je dobré čas od času nejen omýt, ale i vyčistit. Škoda ho totiž vyhodit. To ostatně platí i o dřevěných měchačkách a vařečkách. Spolehlivě je očistíte a zbavíte zápachu, když je zprvu necháte krátce ponořené v roztoku horké vody a jedlé sody, poté opláchnete teplou vodou a vytřete dosucha. Nechte vyschnout.

Hadry na vytírání podlahy, či znečištěný mop, po běžném vymáchání ponořte přes noc do kbelíku, v něm rozpusťte v horké vodě jeden či dva hrnky krystalické sody na praní. Výsledek očisty je velmi dobrý, zápach zmizí! S tím ostatně babičky počítaly.

Provonět vzduch v místnosti se dá všelijak. Levně pak tak, že do misky nasypete trochu krystalické či jedlé sody a zakápnete ji vonnou silicí. Ať již koupenou, či doma vyrobenou.

