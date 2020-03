Odstraňování československých hraničních orientačních sloupů Sudetskými Němci. FOTO - wikipedia commons

15. březen – Den zrady a zánik státnosti

Den zrady, zánik státnosti Československa – 15. březen 1939. Významný den pod tímto názvem by měl přibýt od ledna 2021 mezi dalších 15 významných dnů v našem kalendáři. V návrhu novely zákona o státních svátcích si to přejí poslanci Leo Luzar (KSČM), Helena Válková (ANO) a Jiří Mihola (KDU–ČSL).

»V tento den se dokonala zrada spojenců započatá v Mnichově roku 1938, kdy velmoci Velká Británie, Francie, Německo a Itálie donutily československou vládu přijmout odstoupení území Sudet Německu. Po svévolném rozhodnutí Hitlera vojensky obsadit zbytek území Československa a vzniku Slovenského státu se Velká Británie a Francie zmohly pouze na diplomatický protest. Tímto dnem zanikla státnost mladé Československé republiky a vznikl Protektorát Čechy a Morava,« zdůraznili v odůvodnění svého požadavku předkladatelé.

Uvedli mj., že podle průzkumu agentury Sofres-Factum k 60. výročí okupace pouze 52 procent dotázaných mladých Čechů ve věku do 29 let vědělo, že 15. března 1939 začala německá okupace Čech a Moravy.

V průzkumu pro organizaci Post Bellum, který provedla na jaře 2019 agentura NMS Market Research, 56 procent dotázaných Čechů správně označilo datum 15. března 1939 za začátek německé okupace a protektorátu.

»Tvrdím, že významné dny, které by měl náš kalendář připomínat, by měly být ty, které v dějinách přinesly pro naši vlast něco dobrého. První věc, která se mi osobně nelíbila, byl 21. srpen 1968. Do kalendáře byl připojen jako významný den, ale v negativním smyslu. Nelíbí se mi to, ale pokud máme připomínat významné dny i tohoto typu, tedy ty negativní, potom jeden z nejvýznamnějších negativních dnů, který pomalu upadá v zapomnění, je 15. březen, kdy jsme poprvé a doufám i naposled ztratili svou státnost,« zdůraznil pro náš list člen petičního výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM), který vede skupinku předkladatelů této novely. »Od vzniku samostatného státu jsme poprvé reálně fyzicky ztratili státnost Československé republiky a stali jsme se protektorátem. Byly to opravdu dny zrady,« dodal komunistický poslanec s tím, že šlo o dokonání mnichovského aktu, který tomu sice měl zabránit, ale nestalo se tak, a 15. března 1939 přestala existovat Československá republika. »Je třeba si to připomínat,« dodal.

Člen petičního výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM)

S ohledem na jednoduchou právní úpravu předkladatelé navrhují, aby Sněmovna vyslovila s návrhem novely souhlas již v prvním čtení.

Babišova vláda už jednou řekla: NE!

Ve Sněmovně už leží předloha poslanců SPD, která by stanovila 15. březen jako Den památky obětí okupace českých zemí nacistickým Německem. Kabinet ANO a ČSSD k ní zákonodárcům poslal záporné stanovisko s odůvodněním, že zavedení nového významného dne nepokládá za potřebné. Období od obsazení českého pohraničí po porážku nacistického Německa připomíná podle Babišovy vlády už nyní pět památných dnů a státní svátek Dne vítězství. »Dalším rozšiřováním okruhu významných dní připomínajících stejné dějinné období se jejich symbolické postavení spíše oslabuje,« uvedli ministři ve vládním stanovisku.

Místopředseda kulturního výboru Sněmovny, historik a vědec Miroslav Grebeníček (KSČM) poté, co si přečetl návrh SPD, svěřil Haló novinám, že návrh na významný den 15. března by měl dostat prostor. »V době, kdy se u nás neuvěřitelným způsobem falšují dějiny, si dovolím tvrdit, že někteří političtí ideologové przní dějiny, a domnívám se, že tyto věci bychom měli obhájit, aby příští generace nedoplatila na nevzdělanost, která se jim doslova a do písmene vnucuje,« reagoval.

Uvidíme, jak se tentokrát vláda ANO a ČSSD k předloze postaví, dva ze tří navrhovatelů jsou totiž poslanci vládní koalice, a to poslanci velice renomovaní. Počet významných českých dnů v českém kalendáři se zvýšil letos, kdy se mezi ně zařadil 21. srpen.

