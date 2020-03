Ilustrační FOTO - Pixabay

Cizinci do karantény?

Ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně mimořádným opatřením umožní umístění cizinců do karantény. Opatření by se týkalo turistů, kteří by přijeli z oblasti zasažené novým typem koronaviru a vykazovali by příznaky onemocnění.

Novinářům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministerstvo zdravotnictví od soboty nařídilo po návratu z Itálie dvoutýdenní karanténu lidem s trvalým pobytem v ČR a později i cizincům, kteří v ČR trvale či přechodně žijí.

Hamáček uvedl, že nutnost upravit režim turistů v ČR vyplynula z jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo na ministerstvu vnitra. »Ministerstvo zdravotnictví připravuje nové mimořádné opatření. Znamenalo by, že pokud se ukáže, že cizinec byl v nedávné době v místech, která byla postižena, a má příznaky, bude možné rozhodnout o jeho umístění do karantény,« řekl Hamáček. Nyní podle něj takový postup možný není.

»Pokud by měl příznaky, dostal by turista možnost vrátit se do země původu, což bychom preferovali. Jinak by mu hrozilo umístění do karantény,« uvedl Hamáček. Úřady podle něj nemohou zakázat Čechům cestovat do Itálie, pouze jim doporučovat, aby to nedělali.

Opatření vůči turistům i případné změny režimu na hranicích by podle Hamáčka měla probrat vláda a také Bezpečnostní rada státu. V úvahu podle něj do budoucna připadá i regulace akcí s vyšším počtem osob, případně další opatření.

