Ilustrační FOTO - Pixabay

Vojenská policie bude moci sundat drony

Pravomoci Vojenské policie se patrně rozšíří. Nově bude moci zasáhnout třeba proti dronům. Počítá s tím novela, kterou podpořila vláda.

Novela zpřesňuje či doplňuje současnou podobu zákona v několika bodech. Vojenští policisté by například měli získat pravomoc k zajištění, odstranění nebo zničení věci. Získat by také měli možnost omezit bezpečnostní hrozby související se zneužitím dálkově řízených zařízení, tedy například dronů. Při ohrožení životů, zdraví nebo majetkové hodnoty velkého rozsahu by tak mohli vojenští policisté například rušit spojení, kterým jsou tyto prostředky řízeny. Ministerstvo obrany v této souvislosti poukázalo na masivní používání nových technologií, které mohou být zneužity k trestnému činu. Úřad podotkl, že stejně hrozbu vyhodnotilo i ministerstvo vnitra a chce také upravit oprávnění státní policie.

Novela chce dále vojenským policistům umožnit při plnění specifických úkolů zastírat svou příslušnost k Vojenské policii. Policisté by se tak mohli například při šetření závažné trestné činnosti pohybovat v civilním oblečení.

(ste)