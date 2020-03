Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákaz návštěv seniorů!

Od 10. 3. 2020 platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních v nemocnicích či v domovech seniorů. Jde o mimořádné opatření, které má sloužit jako prevence proti šíření nového typu koronaviru a zabránit nákaze především u nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními.

Novinářům to po zasedání Bezpečnostní rady státu řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zákaz se nebude týkat porodnic, neonatologií a například otců u porodů. »Tam si myslím, že to není namístě. Stejně jako rodiče, kteří chodí na návštěvy dětí, které jsou hospitalizovány. Tam je to velmi důležité pro stav těch dětí. Pro psychickou pohodu. A riziko je tam minimální. My víme, že riziko největší je pro staré lidi, pacienty, kteří mají nějaké přidružené choroby,« uvedl Vojtěch. Zákaz se nebude vztahovat ani na návštěvy na dětských odděleních, u lidí s omezenou svéprávností, lidí s nemocí v posledním stadiu či v hospicích. Vojtěch vysvětlil, že u oddělení, pro která budou platit výjimky, je riziko nákazy menší. Zákaz by mohl mít nepříznivé důsledky pro hospitalizované. »Cílíme skutečně na zařízení, kde může dojít k riziku nákazy a může dojít k ohrožení nejohroženějších skupin,« uvedl Vojtěch. Opatření je účinné zatím na dobu neurčitou. »Situaci budeme průběžně vyhodnocovat,« řekl ministr. Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že úřad musí ještě dořešit otázku domácí péče.

Vojtěch informoval, že české zdravotnictví disponuje dostatečným počtem umělých plicních ventilací, na které jsou odkázáni pacienti s nejtěžším průběhem nemoci. Nyní stát disponuje dvaceti přístroji na 100 tisíc obyvatel, což je třikrát víc než v nejhůře postižené Itálii. Ministerstvo zdravotnictví chce nicméně nakoupit 150 plicních ventilací. »Abychom měli stoprocentní jistotu, máme pocit, že se neztratí,« uvedl Vojtěch.

Nakažených přibývá

V ČR je zatím 36 nakažených koronavirem, v karanténě je zatím zhruba 1100 lidí. Ministr předpokládá, že poté, co vstoupilo v platnost opatření, že se mají do dvoutýdenní karantény hlásit všichni, kteří se od soboty vrátili z Itálie, počty lidí s nařízenou karanténou porostou o stovky až tisíce. Je podle něj důležité, že se vir nerozšiřuje nekontrolovaně. »Zatím se nám daří držet pod kontrolou, nevytvářejí se nová ohniska. Z většiny jde o kontakty již nakažených pacientů, což je dobrá zpráva,« uvedl. V řádu jednotek podle něj bude nemocných přibývat.

Od rána probíhají také kontroly na deseti vybraných hraničních přechodech s Německem, Rakouskem a Slovenskem. Policisté, hasiči a celníci tam rozdávají letáky s informacemi o koronaviru a o přijatých opatřeních v češtině, angličtině a němčině a namátkově měří teplotu cestujícím. Stejné kontroly plánuje ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) spustit v mezinárodních vlakových spojích.

Tento týden také Česká pošta roznese do všech schránek 4,96 milionu letáků s informacemi o novém typu koronaviru. Autorem letáků je ministerstvo zdravotnictví. Leták obsahuje preventivní informace o koronaviru. Shrnuje příznaky nákazy, radí s prevencí a také vyvrací některé mýty, které epidemii provázejí. Obsahuje kontaktní informace a nejčastější dotazy, na které odpovídá ministr zdravotnictví a jeho náměstek Roman Prymula.

O viru informují Čechy v zasažených oblastech mobilní operátoři, informační SMS zároveň dostávají všichni navrátilci ze zahraničí. Informace jsou i na dálničních informačních tabulích, na nádražích, v mezinárodních spojích nebo v obchodních centrech.

Zeman plánuje cestu do Číny

Premiér Babiš po jednání BRS novinářům také řekl, že prezident Miloš Zeman stále počítá s účastí na summitu 17 zemí střední a východní Evropy s Čínou. Do Číny by ho měl v dubnu doprovodit vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj je rozhodnutí, zda se akce s ohledem na šíření nového typu koronaviru bude konat, především na čínské straně. »Počkal bych na vývoj situace, klíčové rozhodnutí je na čínské straně. Musí vyhodnotit, zda chtějí takovouto akci pořádat, či nikoliv. Napřed musí padnout rozhodnutí z čínské strany, potom na to budeme reagovat,« řekl vicepremiér.

Babiš uvedl, že s prezidentem mluvil v neděli. Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák ho při té příležitosti informoval, že účast na summitu je potvrzená. »Bude to předmětem debaty nejvyšších ústavních činitelů ve středu na Hradě. Z pohledu pana prezidenta tam není žádná změna, tu cestu plánuje,« řekl předseda vlády.

(jad)