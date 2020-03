Ilustrační FOTO - Pixabay

Stát zakáže akce nad 100 účastníků, zavřou se školy

Stát kvůli novému koronaviru zakáže od 10. 3. 2020, od 18:00 akce nad 100 účastníků. Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na vývoj šíření nemoci v Evropě. Vysoké školy mají podle Babiše postupovat podle zákona, kterým se řídí. Stát zatím neuvažuje o uzavření restaurací či nákupních center.

Od středy mají zůstat školy zavřeny, rozhodla bezpečnostní rada

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na vývoj šíření nemoci v Evropě. Vysoké školy mají podle Babiše postupovat podle zákona, kterým se řídí. Už v pondělí přerušilo výuku pražské České vysoké učení technické (ČVUT).

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

"Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou. Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má zabránit šíření nákazy.

Mimořádné opatření týkající se škol zveřejní Vojtěch stejně jako zákaz veřejných akcí nad sto osob. Je podle něj nutné být aktivní hned na začátku epidemie. V Česku v úterý testy prokázaly koronavirus u člověka, u kterého se neví, kde se nakazil. Šlo o taxikáře, hygienici budou jeho pasažéry hledat pomocí pohybů telefonů v jeho okolí.

Stát od 10. 3. 2020, od 18:00 zakáže akce nad 100 účastníků

Stát kvůli novému koronaviru zakáže od 18:00 akce nad 100 účastníků. Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím.

Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

Češi se mohou z Itálie vrátit i přes tamní karanténu

Čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí karanténa. Na svých internetových stránkách to uvedlo ministerstvo zahraničí. Zopakovalo, že Čechům cesty do Itálie nedoporučuje. Připomnělo nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož se všichni, kdo se z Itálie vrátí, musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci.

Itálie vyhlásila karanténu na celé své území ve snaze bránit dalšímu šíření nového typu koronaviru. Lidé by kromě cestování měli omezit i pohyb na veřejnosti. Podobné opatření dříve platilo pro regiony na severu země, kde byla nákaza nejrozšířenější. Itálie je nejvíc postižená evropská země koronavirem, zaznamenala 9172 případů nákazy, z toho 463 osob zemřelo a 724 lidí se vyléčilo.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že i přes italské karanténní opatření se čeští občané mohou do Česka vrátit. Vyzvalo také Čechy, aby se registrovali do databáze DROZD, která diplomacii umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. V případě potřeby se mají Češi obracet na pohotovostní telefonické linky velvyslanectví v Římě (+39 335 310 450) a generálního konzulátu v Miláně (+39 375 63 78 179).

Na koronavirus může testovat 10 laboratoří, z toho dvě soukromé

Státní zdravotní ústav (SZÚ) navýšil o dvě laboratoře počet zařízení, které mohou testovat vzorky k prokázání nákazy novým typem koronaviru. Seznam zveřejnil na webu. Celkem jich je deset, dvě z nich v Ostravě a Ústí nad Labem jsou soukromé. V Česku je 40 potvrzených případů, většina souvisí se severní Itálií. Testováno bylo podle ministerstva zdravotnictví 1193 osob.

V první skupině před čtyřmi dny doplnily Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ také Zdravotní ústav v Ostravě, soukromé laboratoře Agel Ostrava fakultní nemocnice v Praze-Motole, Hradci Králové a Brně. Testuje také Nemocnice České Budějovice a pražská Nemocnice Na Bulovce, kde byli dosud spolu s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem také izolovaní nakažení pacienti. Většinu ale nemocnice propustily do domácí karantény. Na Bulovce zůstaly dvě cizinky a v pondělí přibyl další nakažený muž, který pracuje jako taxikář. V ústecké nemocnici jsou čtyři nakažení, jde o rodinu.

Na zveřejněném seznamu je nově Fakultní nemocnice Plzeň a Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem. Dva pražské případy minulý týden odhalily testy v soukromé laboratoři. Podle médií šlo o Tilia Laboratories, které ale zatím na seznamu SZÚ nejsou.

"Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí pro to, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován," uvedl SZÚ.

Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř. Další laboratoře, které se chtějí do testování také zapojit, mají kontaktovat SZÚ.

O tom, kdo bude kvůli podezření na nákazu koronavirem testován, rozhoduje lékař a epidemiolog z krajské hygienické stanice. Není už rozhodující, z jakého severoitalského regionu se vrátil, měl by ale mít příznaky. V Praze a některých dalších krajích vyjíždějí od minulého týdne zdravotníci odebírat vzorky do domácností, aby lidé nemuseli být převáženi do nemocnic. Odebírají stěr z nosohltanu a vzorky krve.

Inkubační doba je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto jim praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.

ČR má dva nově nakažené koronavirem

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru, oznámil ráno na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus.

"Národní referenční laboratoř hlásí ráno dva pozitivní výsledky na koronavirus ... Celkem jsme za celou republiku doposud vyšetřili 1193 pacientů, u 40 se onemocnění potvrdilo," informoval ministr zdravotnictví.

(čtk)