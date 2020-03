Předkolo play off lépe začaly Hradec Králové a Olomouc

Hokejisté Hradce Králové vstoupili vítězně do předkola play off extraligy a zdolali doma Karlovy Vary 3:1. Mountfield vedl díky brankám Jordanna Perreta, Radka Pilaře a Aleše Jergla ve 26. minutě už 3:0. Za Energii jen snížil na začátku závěrečného dějství Tomáš Rachůnek. Druhý duel série na tři vítězné se hraje v úterý od 19 hodin opět v Hradci Králové. Olomouc poraziliav úvodním utkání předkola play off Zlín 5:1. Hanákům se povedl vstup do zápasu, když v čase 8:19 vedli už 2:0. Berani sice záhy odpověděli, ale to bylo z jejich strany všechno. Vítězný gól dal Rostislav Olesz. Druhé utkání série se hraje v úterý opět v Olomouci.

Do první velké šance se dostal v páté minutě individuálně hostující Černoch, ale Mazanec zasáhl. Hned vzápětí se na druhé straně prohnal po levé straně před Novotného Perret a bekhendovým zakončením otevřel skóre. V sedmé minutě se radovala také Energie, jenže předčasně. Polák nabil Černochovi, který překonal Mazance, ale po trenérské výzvě gól neplatil, protože Kohout v brankovišti nedovoleně atakoval hradeckého gólmana.

Ve 14. minutě měl Mountfield už dvoubrankový náskok. Eklund z rohu našel na levém kruhu Pilaře, který trefil protější horní roh branky Novotného. Bylo to pro něj ve druhém utkání v extraligovém play off v kariéře první branka.

Domácí pak mohli ještě zvýšit náskok při 109 sekund trvající výhodě pěti proti třem, ale hostům pomohla po střelách Eklunda i Smoleňáka shodně tyč. Západočeši nedokázali odpovědět na přelomu první a druhé třetiny při vyloučení Filipa Pavlíka.

Ve 25. minutě trefil Rachůnek horní tyč hradecké branky a o chvíli později zvýšil Mountfield. Perretovu přihrávku zužitkoval střelou z levého kruhu Jergl. »Za stavu 0:2 jsme dali břevno a za deset vteřin jsme dostali rozhodující gól na 0:3. To v play off bohužel rozhoduje. Třetí třetinu domácí ukázali, že play off se hraje zezadu,« uvedl trenér Karlových Varů Martin Pešout.

Čtvrtý gól mohl ve 32. minutě po dalším Perretově pasu přidat Klíma, ale Novotný vytěsnil puk na tyč. Za hosty zahrozil Flek a na druhé straně měl v přesilovce dvě šance Smoleňák.

Karlovarští se dočkali snížení ve 43. minutě, když překonal po Flekově přihrávce Mazance z pravého kruhu Rachůnek, který měl o chvíli později ještě i další šanci. Hradecký gólman si pak poradil s tečovaným pokusem Stříteského. V 52. minutě odolal Mazanec při závaru po Osmíkově dorážce. Na druhé straně z úniku nepřekonal Novotného Perret. Výhru už si pak domácí s přehledem pohlídali.

V úvodních sekundách zápasu Olomouce se Zlínem musel hostující gólman Kašík vyrážet dobrou střelu Škůrka od modré čáry. Na druhé straně se do úniku dostal Honejsek, který pálil vedle. Škůrek pak sice nemířil přesně při dalším pokusu od modré čáry, k puku se ale dostal Kolouch, nadvakrát ho prostrčil před branku Skladanému a ten uklidil puk za Kašíkova záda.

V deváté minutě přidali Olomoučtí další zásah: Ostřížek nahrál do útoku Knotkovi, který kotouč podržel, přihrál před brankoviště Oleszovi, jenž objel Kašíka a zakončil do odkryté branky. Bleskově na tento gól odpověděl Žižka. K tomu jen o 34 sekund později propadl puk v domácím obranném pásmu a jeho rána, při níž Konrádovi clonil Honejsek, znamenala snížení.

Po Káňově chybě za brankou mohl srovnat skóre Kubiš, Konrád byl ale proti. Jako první si v početní výhodě zahrál Zlín. Během ní domácí gólman natřikrát zasahoval, ale úspěšně vyrazil střely Dufka i Honejska. Škůrkovu ránu pak na druhé straně tečoval Nahodil jen vedle tyče.

Freibergs při přesilovce ve druhé třetině nastřelil tyč domácí branky. Po tlaku Zlína se v útočném pásmu usadili domácí a Kašík musel několikrát zasahovat. Nápor Hanáků vyústil v přesilovku, kterou nevyužili. Ve 35. minutě dostal Musil od Nahodila puk do útočného pásma, jel za branku, Kašík mu skočil do směru jízdy, ale Musil zvládl puk nahrát před branku přímo Burianovi, který neměl problém ho poslat do prázdné branky.

Ve třetí části předložil Nahodil puk Klimkovi, který však trefil pouze hostujícího brankáře. Freibergsovu střelu pokryl Konrád. Pak v ponechané výhodě tvrdě pálil Švrček, ale trefil Kašíka do ramena, navíc hosté faulovali znovu a musela tak na dvě minuty pouze do tří. Hanáci touto nabídkou nepohrdli a už po 23 sekundách skóroval Knotek. Skóre pak uzavřel v polovině 58. minuty Nahodil.

»Výsledek vypovídá jednoznačně, ale myslím si, že to tak úplně nebylo. Nás v utkání nic nepřekvapilo, Olomouc hrála to, co jsme předpokládali. Pro nás jediný úkol do zítřejšího zápasu je, jak překonat olomouckého brankáře, který chytá velmi dobře. Je to o gólech a zítra je další zápas. Věříme, že to bude vypadat jinak,« řekl trenér poražených Robert Svoboda.

(red)