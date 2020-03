Koronavirus ruší a omezuje sportovní akce

Čtyři americké profesionální soutěže se v rámci opatření proti šíření koronaviru rozhodly uzavřít hráčské šatny pro osoby zvnějšku, mimo jiné zástupce médií. Od úterý tak budou mít do kabin klubů hokejové NHL, basketbalové NBA, fotbalové MLS a baseballové MLB přístup pouze samotní hráči a členové realizačních týmů.

Na neurčito je tak zrušena v zámoří běžná praxe, že novináři dělají rozhovory s hráči přímo v šatnách. »Přístup médií (k hráčům) bude zajištěn na určených místech mimo kabiny,« uvedli zástupci soutěží, mezi nimiž není liga amerického fotbalu NFL, jejíž sezona v únoru skončila Super Bowlem.

Ještě před kolektivním prohlášením podobná opatření zavedly o víkendu některé týmy hokejové NHL. Zástupci NBA zase specifikovali, že při rozhovorech musí být mezi novináři a respondenty dodržena vzdálenost šest až osm stop (1,8 až 2,5 metru).

Epidemie nového typu koronaviru zatím na rozdíl od Evropy či Asie profesionální sport v Severní Americe ovlivňovala jen minimálně. V neděli už ale organizátoři kvůli obavám z šíření viru zrušili velký tenisový turnaj v kalifornském Indian Wells a v ohrožení jsou domácí zápasy hokejistů San Jose Sharks.

Po úmrtí ženy na COVID-19 totiž v pondělí zakázal kalifornský okres Santa Clara, jehož správním městem je San Jose, minimálně do konce března akce s více než 1000 návštěvníky. Sharks mají v březnu odehrát tři domácí zápasy a zatím není jasné, zda se uskuteční bez diváků, budou odloženy či se přesunou do jiné haly. Nařízení okresu ovlivní také mimo jiné program fotbalistů San Jose Earthquakes v MLS.

Pražský půlmaraton v ohrožení

Zákaz sportovních akcí nad 100 lidí dopadl i na běžecké závody. Akce naplánované na nadcházející víkend se neuskuteční. Stejně zřejmě dopadne Pražský půlmaraton, na který se 28. března chystá více než deset tisíc účastníků s výrazným podílem zahraničních běžců. Podrobné informace o jeho osudu zveřejní pořadatel do středy.

»Dnešní ráno pro nás není jednoduché. Trénovali jste poctivě, těšili se na krásný závod a my se jej pro vás snažili připravit. Respektujeme rozhodnutí Vlády ČR o zákazu akcí nad 100 účastníků a děkujeme, že se snaží dostat situaci pod kontrolu,« uvedl dnes na facebookovém profilu RunCzech ředitel závodu Václav Skřivánek.

Požádal běžce o strpení. »Další informace k 22. ročníku Sportisimo Prague Half Marathon 2020 přineseme nejpozději ve středu 11.3. v 16.00. Děkuji kolegům, dobrovolníkům a všem zapojeným do závodu, že jej chtěli připravit a hledají nejlepší možné řešení,« doplnil.

V sobotu měl v Českých Budějovicích začít populární seriál běhů pro veřejnost Run Tour, ale jeho úvodní závod byl zrušen. »V tuto chvíli řešíme, jaký další postup v této situaci zvolíme. Je několik variant, které máme připraveny, a všechny nyní pečlivě zvažujeme. O dalším postupu vás budeme včas informovat,« uvedl pořadatel na oficiálních stránkách.

Nepoběží se ani tradiční závod na 10 kilometrů v Pečkách, kterého se loni zúčastnila zhruba tisícovka běžců. »Zda-li se tento ročník přeloží na jiný termín (možná 28. října), nebo bude úplně zrušen, to se teprve rozhodneme. Jak budeme postupovat s již uhrazeným startovným, taktéž,« uvedl za pořadatele Petr Lhota.

Epidemie koronaviru si vynutila odklad běžeckých závodů i v zahraničí. Maratony v Barceloně a Paříži se místo jarního termínu uskuteční na podzim. Na podzim bylo přeloženo také mistrovství světa v půlmaratonu v polské Gdyni, jehož součástí měl být 29. března i veřejný závod pro více než 25 000 běžců.

Fotbalová Liga mistrů s prázdnými tribunami

Fotbalisté Barcelony kvůli šíření nového typu koronaviru odehrají domácí odvetné osmifinále Ligy mistrů s Neapolí příští středu bez diváků. Španělský klub o tom informoval na svém webu. Jde o třetí utkání prestižní soutěže, které se bude hrát za zavřenými dveřmi.

Rozhodnutí padlo po dnešním jednání mezi zástupci barcelonského klubu a katalánské regionální vlády. Ta již v pondělí doporučila, aby na stadion Camp Nou nechodili diváci. Úvodní duel Barcelony s Neapolí skončil v Itálii remízou 1:1.

Bez přítomnosti fanoušků se uskuteční také dnešní osmifinále LM a další španělsko-italský souboj mezi Valencií a Bergamem i středeční zápas Paris St. Germain s Dortmundem.

V Itálii, která je nejhůře postiženým evropským státem, se potvrdilo od minulého měsíce už 9172 případů nákazy a 463 osob zemřelo. Tamní vláda kvůli šíření koronaviru zakázala konání všech sportovních akcí v zemi včetně Serie A do 3. dubna, zároveň rozšířila karanténu na celou Itálii a prodloužila uzavření škol.

Otazník nad EL basketbalistek

Kvůli koronaviru je v ohrožení středeční úvodní čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek mezi USK a Schiem. Zatím je v plánu odehrát utkání v pražské hale Královka bez diváků, vedení pražského týmu ale ještě čeká na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, zda zakáže italským soupeřkám vstup do země.

Pokud by se tak stalo, duel by se nehrál a o jeho osudu by rozhodla evropská sekce mezinárodní basketbalové federace FIBA. USK zatím navíc stále nemá žádné informace o odvetě, která se podle původního plánu má uskutečnit příští týden ve Schiu. Itálie ale kvůli nákaze novým typem koronaviru vyhlásila celostátní karanténu.

Další komplikaci pro USK představuje odveta v Itálii. Ministerstvo vyhlásilo povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny, co se vrátí z Itálie, takže USK tam nepojede. Takže bude opět na FIBA, jak rozhodne.

Kvůli obavám z koronaviru už v závěru základní části odmítly do Itálie odcestovat Riga s Šoproní, za což jim poté byly poslední zápasy zkontumovány. USK nic takového nehrozí.

(čtk)