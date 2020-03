Ilustrační FOTO - Pixabay

Muž v karanténě: Největší problém jsou nákupy

Problém jak nakoupit například jen ty nejnutnější potraviny řeší téměř každý den osmatřicetiletý vysokoškolský pedagog z Ostravska. Po návratu z lyžování v Itálii skončil vinou šířící se nákazy koronavirem v karanténě. I s přítelkyní už druhý týden tráví čas jen doma. Pracuje, čte a sleduje filmy. Nemocný ale není. Věří, že to tak i zůstane. Nákupy jim zajišťují známí. Bez osobního kontaktu je nechávají za dveřmi.

S přítelkyní odjel 24. února do části Itálie. "Tenkrát byla tamní situace podobná stavu u nás. Nic nenasvědčovalo, že by měly nastat komplikace," řekl. Situace se ale během několika dnů změnila a po návratu domů jej čekal e-mail od zaměstnavatele. "Věděli, kde jsem byl. Nadřízený mi nařídil práci z domu. Karanténu pak doporučili i pracovníci hygienické stanice," uvedl. Doma je i s přítelkyní. Karanténu mají nařízenou do pátku. Čas tráví i prací. Také čtou, sledují filmy. V kontaktu s příbuznými jsou prostřednictvím mobilních telefonů.

"Největší problém jsou nákupy. V Ostravě moc donáškových služeb nefunguje. Ty, které tady tuto službu poskytují, jsou kapacitně na čtyři dny dopředu vyblokované," uvedl. Hygienici jim povolili jít si nakoupit s rouškou. "Ty jsou ale vykoupené a nedají se sehnat," dodal. Nákupy jim proto už druhý týden zajišťují známí a příbuzní. "Jednou dokonce musela přijet s jídlem matka. Jela několik desítek kilometrů. Nákup pak nechala za dveřmi, zazvonila a odjela," popsal situaci.

ČTK hovořila také s ženou z Prahy, která se ocitla v karanténě kvůli tomu, že se v jejím zaměstnání prokázala u jednoho člověka nákaza koronavirem. Jídlo si objednává přes dovážkové služby obchodních řetězců. V karanténě je tak ona i další kolegové. "Čekám na vyšetření, které by se mělo uskutečnit. Zatím se ale nikdo neozval, tak nevím, jestli je na to dostatečná kapacita," řekla ČTK.

Řekla, že se u ní objevují i příznaky jako kašel a rýma. Zůstává doma, na procházky nechodí, pouze otevírá okna nebo jde na zahradu. Jídlo si objednává přes dovážkové služby obchodních řetězců. "Pracovníci nechají tašky před vchodem, když odejdou, můžu si jídlo vyzvednout," uvedla. Podle ní mají strach například kolegové, kteří se ocitli v karanténě, a nemohou se proto starat o své nemocné rodiče.

(čtk)