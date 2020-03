Bitva (ne)jen o cenu rohlíků

Je to již 30 let, kdy se mně kolega, v té době stejně jako já člen Národní fronty, pokoušel vysvětlovat výhody tehdy nedávného převratu. Ceny prý půjdou rapidně dolů, bude konkurence, svoboda podnikání, zkrátka idylka. Opak je pravdou a nápisy u zboží typu »super ceny«, »bombastické snížení cen«, »levněji již to nejde«, včetně cen končících devítkou jsou parodií úspěchu. Nejen nedávný boj o cenu rohlíku v Lidlu ukazuje, že vše je jinak – ceny se naopak permanentně zvyšují. Změna ceny rohlíku představuje jen obchodní strategii Lidlu.

Nebudu komentovat protiřečící si »vysvětlující« úvahy pana Dřízhala, výkonného ředitele Svazu českých pekařů a cukrářů. Mechanismus zvyšování cen má v sobě někdy ubohou kreativitu, zvýší se ceny a zakrátko se trochu sníží, ale na vyšší hladinu, než byla cena původní – a supercena je na světě a kolem ní oscilují i ceny »konkurenčních« nabídek. Jindy se změní hmotnost balení a zdánlivě nižší cena v přepočtu na váhovou jednotku prokáže zdražení.

Podobně zajišťuje kapitál dostatek masa, brambor, mléka atd. Za zvýšení ceny masa prý může Čína a mor prasat, u brambor a mléka za to může sucho. Cenou se však nezvýší přísun masa na pulty prodejen, jen si ho každý, v dosavadní kvalitě a množství může koupit méně. A podíváme-li se na velikost ploch osázených brambory, tak zjistíme, že tato významně klesla (cca na jednu pětinu před deseti lety na úkor ploch osetých dotovanou řepkou). Pokles ploch je tak významný, že i při tom snížení hektarových výnosů (udávalo se 15 %) by se při původních plochách i při suchu brambory mohly vyvážet. Naopak u řepky byly uváděny významně vyšší výnosy. Přesto stát zohlednil jen úbytek zisku u brambor a dotacemi »podpořil« zemědělskou výrobu. Občan tak zřejmě doplácí na zvrácenou politiku dvakrát - jednou ve zdražení v obchodě, podruhé ze svých daní platí dotace a zemědělec spekulant za jiný produkt dostane víc.

Počasí nebylo vždy příznivé pro zemědělce ani před převratem v roce 1989, ale opravdu si nepamatuji, že by vláda tehdejší Národní fronty řešila propady v zemědělské výrobě zvyšováním cen. A tehdejší vtip, že nejhorší období pro zemědělce jsou jaro, léto, podzim a zima, nyní lze doplnit o mor, hraboše... a zdá se, že i práci. Tehdy ale dotace měly i smysl. Státní kasu naplňoval svým dílem každý občan a ve smyslu této logiky stát s rozpočtem hospodařil. Jak trapné jsou ti dnešní dovedové s povídáním o banánech či vložkách.

Občan je tak denně okrádán. Jak se bránit, navrhl už před staletími Voltaire, když rozdělil zloděje do dvou skupin. Dle něj do první skupiny patří běžní kapsáři, zloději koní či našetřeného majetku. Těm se občan může bránit lepším zabezpečením majetku a pak přes policii. Ty druhé si dle Voltaira občan vybírá ve volbách a tady vidí jedinou možnost – správně se u voleb rozhodovat před vhozením volebního lístku, protože policie tyto zloděje zpravidla nestíhá, někdy spíše i chrání. A život prokázal, že nové strany nejsou zárukou poctivosti.

Evžen SMRKOVSKÝ