Podporuji návrh poslanců KSČM ve věci Kosova

Záměr poslanců KSČM revokovat uznání Kosova Topolánkovou vládou vítám. Uznání skutečně bylo podivné a nepředcházelo při něm jednání vlády. Tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg bez ohledu na logiku věci a stanoviska velké části našeho obyvatelstva splnil tak přání Spojených států, které potřebovaly někoho, kdo by podpořil jejich subjektivní cíle. Vláda České republiky ovšem velmi rychle Spojeným státům vyšla vstříc, bez ohledu na tradiční přátelství naší země se Srbskem, odkud k nám chodívali studovat stovky studentů, a to již v období Rakousko-Uherska a předmnichovské republiky.

Kosovo bylo v minulosti součástí právě Srbska. Vztah k němu byl i traumatický. Na tzv. Kosově poli utrpěla porážku srbská slovanská armáda a tím vlastně byla otevřena cesta Turků do Evropy. Lze říci, že právě tady prohráli ti, kteří bránili světadíl před expanzí muslimských tureckých válečníků. Trvalo staletí, než se Evropa zbavila turecké nadvlády.

V Kosovu bylo do druhé světové války většinové místní obyvatelstvo původně srbské. Kosovští Albánci byli menšinou. Za války se značná část kosovských Albánců přiklonila k nacistům, a dokonce byly vytvořeny postupně tři divize SS, do nichž vstupovali muslimští kosovští Albánci a patřili v nich mezi nejbojovnější složku. Tady se také střetli se srbskými titovskými partyzány a nezadali si v krutostech s nacisty, při čemž již plánovali vytvoření Velké Albánie, která by zahrnovala nejen Kosovo, ale i jednu třetinu Severní Makedonie a příhraniční části Černé Hory. Tento plán pochopitelně nevyšel, i když někteří politici těchto zemí si stále s touto myšlenkou dodnes pohrávají.

Po válce se Josip Broz Tito rozhodl v rámci internacionalistické teorie albánský problém neřešit, a dokonce ani vystěhovat ty Albánce, kteří přišli z mateřské Albánie, ale naopak umožnit jim socialistický rozvoj. Nacionalisticky a nábožensky vychovávané albánské obyvatelstvo postupně však začalo převládat a srbští starousedlíci se nechali donutit k vystěhování do centrálního Srbska. A tak postupně, i vzhledem k vyšší porodnosti muslimského obyvatelstva se stalo většinovým.

Koncem století problémy podněcované i zvenčí začaly narůstat. Ilegální Kosovská osvobozenecká armáda, která po rozpadu Jugoslávie vznikla, navázala na zkušenosti válečníků z SS a nikdo nealbánský se nemohl v zemi cítit bezpečný. Záměr porazit tuto »armádu« a vrátit klid do provincie nevyšel, protože NATO v čele s USA zakročilo proti obráncům srbské vlasti. Ono tzv. humanitní bombardování podpořil dokonce český prezident Václav Havel a dokonce samotná tehdejší vláda prosazením našeho vstupu do Aliance. Odtud byl krok k vyhlášení nezávislosti Kosova a k navázání úzkých vztahů se Spojenými státy, které neváhaly zde dokonce vybudovat svou největší vojenskou základnu v Evropě.

Na rozdíl od nás Slovensko, Rumunsko, Řecko, Kypr, Moldavsko, Bělorusko, Indie, Izrael, Argentina, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Rusko, Čína, Gruzie, Kazachstán, Alžírsko, Tunisko ad. Kosovo jako samostatný stát neuznaly. V čele země totiž ještě navíc stojí bývalí velitelé zločinné Kosovské osvobozenecké armády. I to by pro nás mělo být velmi významným podnětem, abychom znovu projednali rozhodnutí o uznání Kosova a rozhodnutí Topolánkovy vlády revokovali. Proto návrh poslanců KSČM vítám.

Jiří VÁBR