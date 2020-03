Ilustrační FOTO - Haló noviny

Registrovaných nezaměstnaných ubylo

Koncem února evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 227 369 uchazečů o zaměstnání.

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 14 048 osob méně a oproti konci předchozího měsíce se počet registrovaných nezaměstnaných snížil o 2653. Více než 11,5 tisíce uchazečů ale bylo vyřazeno z evidence, aniž by nastoupilo do nového zaměstnání.

V průběhu února bylo nově zaevidováno 33 674 osob. Z evidence naopak odešlo celkem 36 327 uchazečů do zaměstnání z nich ale ve sledovaném měsíci nastoupilo jen 24 723. Dalších 5184 uchazečů bylo vyřazeno z evidence z důvodu neplnění součinnosti s ÚP ČR a 6420 uchazečů odešlo na vlastní žádost.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 90 396 uchazečů o zaměstnání, tj. 39,8 procenta všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let (ÚP ČR jich uvádí 207 298) k obyvatelstvu stejného věku ke konci února klesl na tři procenta (leden 2020 – 3,1 %, únor 2019 – 3,2 %). Nejvyšší byl tento podíl v okresech Karviná (6,9 %), Bruntál a Znojmo (oba 5,9 %), Jeseník (5,6 %), Chomutov a Ostrava-město (oba 5,3 %), Louny, Hodonín a Most (všechny 4,9 %). Nejnižší naopak v okresech Praha–východ (1,2 %), Praha-západ (1,5 %), Rychnov nad Kněžnou a Pelhřimov (oba 1,6 %), Benešov a Mladá Boleslav (oba 1,7 %).

Volných pracovních míst evidoval ÚP ČR ke konci února 351 624. Bylo to o 10 233 více než v předchozím měsíci a o 18 513 více než v únoru 2019. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,6 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (6,3), Sokolov a Jeseník (oba 3,6), Bruntál (3,3), Děčín (3,1), Znojmo (2,8), Hodonín a Ústí nad Labem (oba 2,6).

(ici)