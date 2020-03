Ilustrační FOTO - Pixabay

Školáci se radují, sportovní fandové pláčou

Stát kvůli koronaviru od úterý 10. 3. 2020, od 18.00 zakázal akce nad 100 účastníků a od středy zrušil výuku na všech školách v Česku s výjimkou mateřských škol. Opatření, která platí do odvolání, Bezpečnostní rada státu přijala s ohledem na vývoj šíření nemoci v Evropě a odůvodnila je i tím, že také v ČR se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bude vláda situaci průběžně vyhodnocovat. »Opatření, která přicházejí, jsou preventivní a mohou omezit šíření koronaviru. Jsou zajisté zásahem do našeho života. Věřím, že je v tomto případě pochopíme. Poděkování patří zdravotníkům a všem, kteří se snaží pomoci řešit současný stav. Ochrana zdraví a životů má absolutní prioritu. Je třeba mít na zřeteli i ekonomické dopady a snažit se je co nejvíce eliminovat,« sdělil Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Otázka koronaviru je také podle člena sněmovního zdravotního výboru Daniela Pawlase (KSČM) velice vážná, a je proto rád, že vláda to nebere na lehkou váhu. »Důležité je, aby mezi obyvatelstvem nevypukla panika,« řekl novinářům. Za pozitivní označil, že ve Wuchanu, kde toto virové nebezpečí vzniklo, výrazně ubylo nakažených. »Vítám rozhodnutí vlády, věřím, že to pomůže,« dodal Pawlas.

Člen sněmovního zdravotního výboru Daniel Pawlas (KSČM).

Opoziční politici se zavedenými opatřeními vlády souhlasí, považují je za rozumná. Česká ekonomika podle rizikového scénáře Raiffeisenbank letos ale kvůli koronaviru stoupne jen o jedno až 1,5 procenta. Před nákazou prognóza ministerstva financí počítala s dvouprocentním růstem.

Zákaz shromažďování více než 100 lidí

Bezpečnostní rada státu po svém ranním zasedání oznámila zákaz konání veřejných i soukromých divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 lidí. Zákaz se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů. Stát zatím neuvažuje ani o tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra.

Od úterý 10. 3. 2020 pak bezpečnostní rada zrušila výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Krátce poté ministerstvo zdravotnictví zákaz rozšířilo i na vysoké školy, a to na základě zákona o vysokých školách. Už v pondělí přerušilo výuku České vysoké učení technické v Praze a omezení zavedly i další vysoké školy.

Místopředseda bezpečnostního výboru Zdeněk Ondráček (KSČM) novinářům řekl, že chce věřit odborníkům na danou oblast a rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je po dohodě s odborníky. Vláda by ale podle něj měla již začít přemýšlet o tom, co bude v případě dalšího šíření infekce. »Určitě by bylo dobré také říct, že existují určité klíčové struktury nezbytné pro chod státu a bylo by dobré, kdybychom už teď věděli, jak je budeme chránit,« uvedl. Jde podle něj například o zaměstnance jaderné elektrárny, o vězeňskou službu a další bezpečnostní složky státu, dispečery zdravotních služeb atd. »Byl bych rád, kdyby to vláda nějakým způsobem řešila, protože chod státu musí být zabezpečen, a ani Bezpečnostní rada státu o tom dosud nemluvila,« uvedl Ondráček.

Další opatření

Kvůli šíření nákazy chce stát koupit 100 000 testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že mají primárně sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Lidi, kteří přijíždějí do ČR, kontrolují policisté, hasiči a celníci od pondělí na deseti přechodech. Obdobnou kontrolou by měli procházet i cestující 40 mezinárodních vlakových spojů. Ministerstvo zdravotnictví se zároveň rozhodlo rozšířit síť testujících laboratoří, jedná se stovkou nových.

Při porušení všech mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví hrozí pokuta až tři miliony korun. »Je to sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví,« řekl Vojtěch. Stejná pokuta hrozí v případě, že lidé poruší dvoutýdenní karanténu, kterou jim nařídí krajská hygienická stanice či praktický lékař.

Podle Vojtěcha je situace vyhodnocována průběžně, a pokud bude epidemie na ústupu a bude jisté, že nehrozí nárůst počtu nakažených, okamžitě budou mimořádná opatření zrušena. »Tak, aby neměla platnost na dobu, která není nezbytně nutná,« uvedl.

Ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) rozhodl uzavřít pro návštěvníky všechny příspěvkové organizace ministerstva kultury. Zavřou se galerie, knihovny, muzea či památkové objekty.

Rodiče, kteří zůstanou po uzavření škol doma se školáky do deseti let, mají nárok na ošetřovné. Potvrzení jim tentokrát nevystaví lékař, ale přímo škola, řekla ministryně práce Jana Maláčová. Ošetřovné činí 60 procent základu příjmu, člověk ale musí mít nemocenské pojištění. Dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů. Pokud by se lidé kvůli opatřením proti šíření koronaviru ocitli ve finanční tísni, mohou požádat podle ministryně také o mimořádnou dávku. Ta činí až patnáctinásobek životního minima.

Situace v krajích

V Olomouckém kraji se potvrdil 41. případ nákazy. Nemocný cizinec je na infekčním oddělení nemocnice v Prostějově, pracovně pobýval v Anglii a Německu. Podle hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka (ANO) je nakaženým Japonec, který žije v Olomouci. Muž byl po návratu do Česka od začátku března v karanténě.

»Rozhodnutí v boji s hrozbou závažné epidemie provedená nyní na centrální úrovni jsou logická, správná, snad mohla pouze přijít již o něco dříve,« řekl Haló novinám kandidát KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje MUDr. Ivan Sumara. »Olomoucký kraj přijímá potřebná opatření, jako je třeba bloková desinfekce prostředků hromadné dopravy, zodpovídá za realizaci protiepidemických opatření ve svých příspěvkových organizacích, ve svých nemocnicích i ve zdravotnictví kraje jako celku. Ano, komplexní informovanost občanů a dokonalé organizační zabezpečení, to je základní prevence paniky. Na tom druhém konci ovšem předpokládá i empatického a racionálně uvažujícího a reagujícího občana, který není sobec, uvažuje racionálně a postupuje a jedná tak, aby sebe, své děti, své seniory, ale i ostatní spoluobčany uchránil před rizikem přenosu infekce. Bohužel ne vždy to bývá pravidlem,« uvedl Sumara.

Také Ivan Mařák, kandidát KSČM do Zastupitelstva Zlínského kraje, je přesvědčen, že kraj postupuje správně. »V případě této epidemie už se Česká republika nedělí na jednotlivé kraje. Řada firem, školských zařízení a sociálních služeb už přijala opatření, lékaři jsou připraveni, a tak nám nezbývá než doufat, že nás nečeká tragické jaro. Úplně zásadní však bude přístup lidí, kteří se vracejí z nejvíce postižených oblastí. Ani panika, ani lhostejný přístup nemohou pomoci zvládnout šíření epidemie,« řekl.

»Důležité je, aby vláda zvlášť myslela i na odvětví strategická pro chod státu - jako jsou elektrárny, přenosové sítě, bezpečnostní složky a nemocnice, které nesmějí být v žádném případě ochromeny, a jejich činnost musí být zajištěna. Bohužel jsem si nevšiml, že by vláda měla plán pro zmiňovaná odvětví,« připomněl předseda OV KSČM Vyškov Filip ZACHARIAŠ.

(ng)