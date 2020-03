Čínský prezident Si Ťin-pching. FOTO - wikimedia commons

Dobrá zpráva z Číny. Si ve Wu-chanu

Čínský prezident Si Ťin-pching navštívil Wu-chan. Je to jeho první návštěva místa, odkud se vloni v prosinci začal šířit nový koronavirus, který dosud zabil na celém světě až 4000 lidí.

Prezident chce podle agentury Reuters svou návštěvou dát najevo, že opatření, jež Peking zavedl proti šíření viru, byla účinná. Čínská burza na Siovu návštěvu zareagovala okamžitě oživením.

V Číně se nakazilo od konce loňského roku přes 80 000 lidí a více než 3100 zemřelo. Už několik dní se ale šíření viru zpomaluje a denní nárůst nových případů je stále mírnější.

Nejpostiženějším místem je čínská provincie Chu-pej a její středisko Wu-chan. Právě tam prezident přijel vyjádřit vděk zdravotníkům, vojákům, policistům, zaměstnancům města i dobrovolníkům, stejně tak jako obyvatelům a pacientům, uvedla k Siově návštěvě čínská agentura Nová Čína.

Země zavedla drakonická opatření v podobě uzávěry 11milionového Wu-chanu i celé provincie Chu-pej a podařilo se jí šíření koronaviru omezit. Úřady v Chu-peji se nyní chystají uvolnit omezení a povolit cestovat lidem z méně postižených oblastí.

4,5 metru, 30 minut

Pozor! Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se může přenášet na vzdálenost až 4,5 metru a ve vzduchu může setrvávat i 30 minut. Uvádějí to čínští vládní epidemiologové ve studii, o níž informoval hongkongský list South China Morning Post. Podle serveru CNBC je průměrná inkubační doba nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, pět dnů. Do 12 dnů se příznaky choroby projeví u naprosté většiny (97,5 %) nakažených.

Deník připomíná, že doposud zdravotnické úřady ve světě radily dodržovat mezi lidmi odstup jeden až dva metry, aby se zabránilo přenosu nového koronaviru. Toto doporučení by se podle autorů studie mělo nyní přehodnotit. Vzhledem k dlouhé době, po kterou nový virus zůstává ve vzduchu, čínští experti rovněž podle ČTK doporučují, aby lidé nosili ochranné roušky.

Virus navíc může ulpívat i na povrchu předmětů, kam dopadnou kapénky nakažených, což zvyšuje riziko infekce, pokud se nic netušící lidé těchto povrchů dotknou a pak si sahají na obličej. Doba, po kterou se koronavirus na předmětech udrží, záleží na okolní teplotě a typu povrchu, píše South China Morning Post. Například při teplotě 37 stupňů Celsia může nový typ koronaviru přežít na materiálech jako sklo, látka, kov, plast či papír dva až tři dny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) ale není potvrzeno, že by se COVID držel třeba na bankovkách. WHO proto od plateb hotovostí neodrazuje, i tak ale doporučuje mýt si po manipulaci s penězi ruce zvlášť obezřetně.

