Putin i po roce 2024?

Ruští poslanci schválili návrh na změnu v ústavě, která teoreticky prezidentovi Vladimiru Putinovi otevírá dveře ke znovuzvolení do nejvyšší funkce po dokončení nynějšího mandátu v roce 2024.

Sám Putin poslancům ale řekl, že pokud tuto ústavní změnu schválí Rusové v dubnovém referendu, musel by o ní rozhodnout ještě také ústavní soud… Pro přijetí hlasovalo 380 poslanců, 43 bylo proti, jeden se zdržel, uvedla agentura Interfax a připomněla, že hlasovat proti slíbili komunisté.

Ruská ústava až dosud zakazovala zastávat více než dvě funkční období v čele státu za sebou. Putin proto po prvních dvou obdobích přešel na jaře 2008 z Kremlu do čela vlády, zatímco v prezidentské funkci jej na čtyři roky vystřídal Dmitrij Medveděv. Do Kremlu se vrátil na jaře 2012, přičemž mezitím novela ústavy prodloužila prezidentský mandát ze čtyř na šest let.

V přijatém návrhu poslankyně a první kosmonautky světa Valentiny Těreškovové se praví, že omezení na prezidentská období nemá bránit osobě zastávající funkci prezidenta v okamžiku vstupu tohoto návrhu v platnost účastnit se jako kandidát prezidentských voleb bez ohledu na počet mandátů, které daná osoba dosud zastávala.

Putin v polovině letošního ledna předložil zákonodárcům návrh na ústavní změny. Dodatky mají posílit pravomoci parlamentu při vytváření nové vlády nebo například zakázat vysokým hodnostářům dvojí občanství či trvalý pobyt v cizině. Kromě toho se v základním zákonu má objevit zmínka o bohu, o sňatcích jako svazku muže a ženy, o státotvorné roli ruského národa a jazyka či neodcizitelnosti ruského území.

Prominentní členové vládní strany opakovaně zdůraznili, že z voleb za čtyři roky vzejde nový prezident…

