Ilustrační FOTO - Pixabay

Nakažených koronavirem v ČR je 63, školy jsou zavřené

Lidí s nákazou novým typem koronaviru v České republice je nově 63, za úterý jich přibylo 25. První potvrzený případ má Vysočina. Nejvíc pacientů je v Praze, Ústeckém a Středočeském kraji. ČTK to oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Žáci a studenti nezasednou do lavic. Zavřít základní, střední i vysoké školy nařídila Bezpečnostní rada státu jako opatření proti šíření nového typu koronaviru.

"Jedná se o tři první případy z Olomouckého kraje, jeden první případ z Vysočiny a jeden první případ z Pardubického kraje. Dalších šest případů je ze Středočeského kraje, 11 případů z hlavního města Prahy, další dva případy z Královéhradeckého kraje a jeden případ z Ústeckého kraje," uvedlo ministerstvo k úterním případům. Mimo Vysočinu ohlásily ostatní zmíněné kraje první případ už dřív nebo během úterka.

Nejvíce nakažených má nyní Praha s 34 případy. Následuje Ústecký kraj s 12 infikovanými a Středočeský kraj s osmi případy.

Na Vysočině testy nákazu potvrdily u muže ročníku 1964, který se vrátil z dovolené v italské Lombardii. Poslední dva v úterý potvrzené případy jsou z Královéhradeckého kraje, jde o dvě ženy po návratu z italské Val Gardeny.

Z Itálie z oblasti Trentino-Alto Adige přijela žena, která je novým případem v Ústeckém kraji, a vrátili se odsud také muž a žena ročníku 1959 z Olomouckého kraje. Třetím nakaženým v Olomouckém kraji je občan Japonska ročníku 1965, který přicestoval do ČR z Bavorska. Pacient v Pardubickém kraji je muž ročníku 1950, který se vrátil z rakouského Bad Gasteinu.

Ze šesti úterních případů ve Středočeském kraji pět lidí tvořilo skupinu, která byla na dovolené v italské oblasti Trentino (Tridentsko). "Laboratorní testy na koronavirus si skupina hradila ze svého a potvrdilo se, že byli všichni nakaženi od 10. potvrzeného případu v ČR, muže české národnosti, který se také vracel z Trentina," uvedlo ministerstvo. Ze středních Čech je také žena ročníku 1959, která byla v kontaktu s nakaženým z Ústeckého kraje, který přijel z italského Veneta (Benátska).

V Praze testy za úterý potvrdily nákazu u 11 nových případů. Osm z nich se zřejmě nakazilo v Česku. "Mezi ty, kteří nemají cestovatelskou anamnézu, patří dva občané americké národnosti, ročník 1986 a 1985, kteří se nakazili v hlavním městě," napsalo ministerstvo. Byli v kontaktu se ženou z Ústeckého kraje, která se vrátila z Itálie, stejně jako další tři v hlavním městě nově potvrzení nakažení.

"Bez cestovatelské anamnézy je také žena, ročník 1959, která se nakazila v Praze, stejně tak i další dvě ženy z Prahy," uvedlo ministerstvo. Tři zbylé úterní nové případy v hlavním městě mají vazby na Itálii.

První případy nákazy koronavirem byly v Česku potvrzeny 1. března. Testováno podle údajů z úterního rána bylo téměř 1200 lidí, nová čísla ministerstvo zdravotnictví oznámíráno.

Kvůli šíření nemoci ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo řadu mimořádných opatření. Od středy 11. 3. jsou zavřené základní, střední a vysoké školy, od úterního večera jsou zakázané akce s více než 100 účastníky. Už dřív ministerstvo nařídilo dvoutýdenní karanténu po návratu z Itálie pro české občany a cizince s trvalým a přechodným pobytem v ČR, na hranicích v pondělí začaly namátkové kontroly s měřením teploty. Platí také zákaz vývozu dezinfekčních přípravků na ruce a respirátorů s vysokou účinností do zahraničí.

Školy v Česku zůstanou zavřené

Žáci a studenti v Česku nezasednou do lavic. Zavřít základní, střední i vysoké školy nařídila Bezpečnostní rada státu jako opatření proti šíření nového typu koronaviru. K nákaze se vyjádří Hospodářská komora ČR, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Česká pošta.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy vláda uzavřela na neurčito. Na zřizovatelích nechala uvážení chodu mateřských škol, mimořádné opatření se na ně nevztahuje. Doma zůstane asi 1,7 milionu dětí a mladých lidí, převážně žáků základních škol, kterých je zhruba 953.000. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 156.000 učitelů a akademických pracovníků.

Rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi do deseti let, mají nárok na ošetřovné. Činí 60 procent základu příjmu a dávka se pobírá nejdéle devět kalendářních dnů. Samoživitelům a samoživitelkám s potomky do 16 let se vyplácí až 16 dnů.

(čtk)