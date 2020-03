Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna odmítla oduznání Kosova

Poslanci KSČM neprosadili, aby se Sněmovna zabývala zrušením uznání Kosova jako státu s cílem vyzvat vládu ČR, aby učinila potřebné kroky k vypovězení vládního usnesení z 21. května 2008 a zrušila uznání Kosova. Většina dolní komory však odmítla zařadit navrhovaný bod na program schůze.

Pro svůj požadavek přednesený členem zahraničního výboru Sněmovny Danielem Pawlasem získali komunisté pouze 44 hlasů ze 157 přítomných, proti bylo 23 zákonodárců. Komunisty podpořil klub SPD, část TOP 09, tři lidovci, po jednom poslanci ANO a ČSSD a čtyři nezařazení. ODS a většina ANO se zdržely, proti byla většina Pirátů a ČSSD a sedm členů ANO.

Pawlas zdůraznil, že uznání Kosova v roce 2008 vládou Mirka Topolánka (ODS) bylo chybou a v rozporu s tehdejším usnesením Sněmovny i s postoji tehdejšího a současného prezidenta Václava Klause a Miloše Zemana. Nejvyšší čeští ústavní činitelé loni v říjnu nepodpořili návrh hlavy státu na zrušení uznání Kosova. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) tehdy řekl, že se ústavní činitelé shodli, že tato otázka nyní není na stole. Okolnosti uznání Kosova však označili za problematické.

»Myslím si, že uznání Kosova vládou na jejím výjezdním zasedání v Teplicích v roce 2008 nebylo v souladu s přáním Sněmovny, s přáním tehdejšího prezidenta Václava Klause, ani s přáním občanů ČR, byť zahraniční politiku dělá vláda, tak minimálně by měla brát v úvahu když už ne Sněmovnu, prezidenta, tak určitě vůli občanů,« zdůraznil ve Pawlas. Připomněl, že Sněmovna v usnesení z 6. února 2008 zdůraznila, že řešení statutu Kosova, přispívající ke stabilitě na Balkánu a k posílení evropské a světové bezpečnosti musí být v souladu s mezinárodním právem, vycházet z rezoluce RB OSN č. 1244 z 10. června 1999, založené na konsenzu zúčastněných stran, a rovněž ze závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Z toho podle něj vyplývá, že »jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova je akt, odporující mezinárodnímu právu, porušení rezoluce RB č. 1244, jejíž preambule mj. stvrzuje závazek všech členských států respektovat suverenitu, územní celistvost Svazové republiky Jugoslávie a dalších států tohoto regionu v souladu s dodatkem 2. Helsinského závěrečného aktu,« uvedl poslanec.

Je pomoc Řecku myšlena vážně?

Místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny a stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček se pozastavil před novináři nad postojem české vlády k situaci na řecko-turecké hranici. Sněmovna se touto otázkou zabývala již minulý týden, kdy vládu vybavila určitými oprávněními.

Je podle něj v pořádku, že česká vláda v pátek vyslala do Řecka humanitární pomoc za 2,5 mil. Kč, nelíbí se mu však, že je pomoc ve formě vyslání osmi policistů. »Nevím, jestli to má zesměšnit ČR a pomoc řeckým kolegům, anebo to bylo myšleno úplně vážně,« uvedl Ondráček. Byl by proto rád, kdyby ČR v tomto směru vyvinula určitou iniciativu na půdě EP, jejímž výsledkem by mělo být společné stanovisko ke krizi na turecko-řecké hranici. »Bez společných kroků celé EU to nevyřešíme,« zdůraznil Ondráček. Zároveň kritizoval ČR za to, že dlouhodobě není schopna bránit své státní hranice. »Byť vláda tu a tam řekne, že je připravena k ochraně státních hranic, je to matení pojmů. Je třeba si říct, že něco jiného je ochrana státních hranic, něco jiného je obrana státních hranic a něco jiného je znovuzavedení kontrol na vybraných hraničních přechodech,« uvedl.

ČR by měla dát podle Ondráčka řeckým partnerům jasné stanovisko a nemělo by jít pouze o teatrální vyslání osmi policistů. Pozastavil se také nad působením evropské agentury Frontex. »Bohužel nevíme, jestli pomáhá spíše řecké straně nebo turecké straně, možná to je podle toho, kdo je zrovna kapitánem dané lodi,« uvedl. Považuje proto za nutné, aby státy EU postupovaly v této otázce jednotně. »Znovu budeme působit na vládu, aby takové jednání iniciovala, protože na řecko-turecké hranici dochází ke krizi, která může zasáhnout i ČR,« dodal Ondráček.

Pawlas v této souvislosti uvedl, že právě Kosovo je země, kam směřuje migrační vlna. »Je také otázka, co skutečně bylo záměrem vzniku Kosova,« uvedl. Připomněl, že do roku 1999 byla Kosovská osvobozenecká armáda na seznamu teroristických organizací, kam ji zařadily USA. Zdůraznil, že na území Kosova byli školeni příslušníci Al-Káidy a Tálibánu, takže migranti směřují balkánskou cestou, protože tam mají mnoho spojenců. »Migrační krize je způsobena nadnárodními zájmy a Evropa jako celek na to nejvíce doplácí,« prohlásil Pawlas.

