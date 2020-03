Ilustrační FOTO - Pixabay

Prodej zbraní roste, nejvíc vyvážejí USA

Objem prodaných zbraní se za období 2015 až 2019 ve srovnání s lety 2010 až 2014 zvýšil o 5,5 procenta. Největším vývozcem zůstaly v tomto časovém úseku Spojené státy s 36procentním podílem na trhu. Za nimi následuje Rusko a nově je třetí Francie, která byla v předchozí pětiletce ještě pátá.

Vyplývá to ze studie Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI).

První pětku tvoří ještě Německo s tržním podílem 5,8 % a Čína s 5,5 %. Rusko má tržní podíl 21 % a Francie 7,9 %. Paříž v uplynulých pěti letech navýšila zbrojní vývoz ve srovnání s předchozí pětiletkou, kdy její tržní podíl činil 4,8 %, o 72 %.

Největší nárůst vykázal v uplynulých pěti letech globální vývoz zbraní na Blízký východ, který stoupl o 61 %. Do regionu proudí 35 % všech vyvážených zbraní. Jen největší zbrojní dovozce - Saúdská Arábie - navýšila v uvedeném období nákupy vojenských raket, stíhacích letadel a válečných lodí o 130 %. A to i přes varovné zprávy mnoha lidskoprávních organizací o podobě války, kterou Rijád vede v Jemenu. Saúdové mimo jiné dovezli loni 30 stíhaček a velký počet raket ze Spojených států, obrněná vozidla z Kanady a Francie, hlídkové lodě z Francie, stejně jako britské rakety a cvičná letadla, uvádí Sipri. Německo vývoz zbraní do Saúdské Arábie v roce 2018 zastavilo. V pětce největších dovozců zbraní za Rijádem následují Indie, Egypt, Austrálie a opět Čína.

SIPRI se při svých výpočtech zaměřuje na objemy, nikoli na finanční hodnotu obchodů se zbraněmi. Ruční zbraně do svých statistik nezahrnuje.

Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni vzrostl podle odhadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) na 17 až 18 miliard korun. Předloni export zbraní a vojenského materiálu činil 14 mld. Kč, o rok dříve 15,1 mld. Kč. Oficiální čísla za loňský rok budou známa zhruba v polovině roku.

ČR se už předloni dostala do patnáctky zemí s nejvyšším meziročním nárůstem zbrojních výdajů. Podle údajů SIPRI předloni zvýšila své výdaje na obranu o 18 % na 2,8 miliardy dolarů.

(ici)