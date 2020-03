Ilustrační FOTO - Pixabay

Matovič chce fond na kupování novinářů?

Nastupující slovenský premiér Igor Matovič chce, aby stát prostřednictvím nového fondu podporoval investigativní žurnalisty částkou zhruba deset milionů eur (253 milionů korun) ročně.

Matovič, který po vítězství svého protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) v parlamentních volbách sestavuje nový kabinet, to zdůvodnil snahou posílit kontrolu veřejného sektoru. Dosluhující premiér a místopředseda sociálních demokratů (Směr-SD) Peter Pellegrini to označil za snahu kupovat novináře.

Igor Matovič. FOTO - wikipedia commons

»Pro mě je nepřípustné, aby za peníze daňových poplatníků kupoval (Matovič) část novinářské obce,« reagoval Pellegrini, jehož strana Směr-SD po osmi letech u moci směřuje do opozice. Také někteří šéfredaktoři Matovičovu iniciativu kritizovali, a to i s ohledem na zachování nezávislosti médií. S nápadem na zřízení fondu na podporu novinářů přišel Matovič poté, co se někteří jeho možní koaliční partneři netajili svými výhradami vůči možné účasti populistického hnutí Jsme rodina ve vládě. Šéf tohoto hnutí Boris Kollár prosazuje, aby o obsazení vedení ministerstev rozhodovala jen ta strana, které daný úřad připadne. V dosluhující Pellegriniho vládě platila takzvaná křížová kontrola; když ministra navrhla jedna strana, tak jeho náměstky dosadily jiné koaliční formace.

Fond by se měl podle Matoviče jmenovat po investigativním novináři Jánu Kuciakovi který psal také o kontroverzních podnikatelských aktivitách Mariana Kočnera. Ten teď čelí obžalobě, že si objednal Kuciakovu vraždu. Zabita byla i novinářova přítelkyně. Podle prokuratury šlo o Kočnerovu mstu za to, že reportér poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost.

(čtk)