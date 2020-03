Ilustrační FOTO - Pixabay

Tokio vyhání před olympiádou bezdomovce z města

O datu konání letních olympijských her v Tokiu ještě není pevně rozhodnuto, i když donedávna bylo jasné, že začnou 24. července a skončí 9. srpna.

Pak však přišel koronavirus a datum je zpochybňováno, dokonce japonští vládní úředníci tvrdí, že hry mohou být posunuty na pozdější datum směrem ke konci roku, kdy už bude jisté, že epidemie nehrozí.

Nicméně přípravy na hry pokračují. Hlavní starostí tokijského magistrátu je teď vyhnat bezdomovce z města. Dělaly to prý i Londýn a Rio de Janeiro, Tokio údajně jen postupuje stejně.

Nad stanicí metra Šindžuku se rozkládá stejnojmenné nádrží. Jde o obrovskou stanici, jednu z největších ve městě. A také nejzalidněnějších. Patří i k hlavním »ložnicím« bezdomovců. Objevují se každý večer kolem 23 hodiny, ohradí si nějaký koutek, vyndají skládací matraci, dojdou si na místní toalety, kde se umyjí a převlečou, někteří i do pyžama, a jdou spát. Ráno vstávají brzo, při ranní špičce už musí být pryč. Riskovali by ušlapání.

Japonští bezdomovci se nepodobají evropským, napsal list Guardian. Když je potkáte na ulici, nepoznáte je. Umytí, v čistých oděvech, vypadají jako ostatní chodci. Na svůj zevnějšek velice dbají. Na stanici Šindžuku se ale nyní nemají pomalu kde uložit. Policie řadu koutů zahradila či označila páskou a nápisem, že od 1. dubna začne bezdomovce vyhánět. Místní média píší, že totéž opatření se začne praktikovat také ve všech městských parcích. Úřady si nepřejí, aby si miliony turistů, které mají přijet na olympijské hry, bezdomovců všimly, pro bohaté Japonsko by to prý znamenalo ostudu.

Počet klesá, asi dočasně

Počet bezdomovců v Tokiu klesá. V roce 2003, při prvním oficiálním sčítání, jich bylo 25 296. Loni podle úřadů 5126. Podle dobročinných organizací, které organizují bezdomovcům stravování, je skutečný počet asi 2,5krát vyšší. Nicméně stále nedosahuje stavu z roku 2003. Podle dobrovolníků většina bezdomovců má teď práci, pomáhají v nekvalifikovaných profesích na olympijských stavbách. Z ulic i nádraží zmizeli, i když za pomocné práce se platí jen málo, takže by na nájem bytu neměli. Zaměstnavatelé je ale nechávají spát na stavbách. Mají pro to praktický důvod, pomocní dělníci jsou vždy dosažitelní, například když je v noci třeba vyložit kamion se stavebním materiálem. Říká se jim »pracující chudáci«, lidové mínění jim přisuzuje samé negativní vlastnosti, jako že všechny vydělané peníze prosázejí, nebo propijí. Téhož mínění jsou úřady, které nabízejí dočasné ubytovny. Ty však mladší bezdomovce netáhnou, jde o sály s desítkami lůžek, vyžaduje se naprostá poslušnost, panuje vojenská přísnost. Na zimu je využívají starší bezdomovci, kteří už nemohou pracovat a nemají žádné peníze na živobytí.

Dávky nedosažitelné

Podle dlouholeté tradice to má být rodina, kdo se o člověka na okraji společnosti postará. Takže když někdo požádá o příspěvky v nouzi, úřady nejprve vyhledají příbuzné, aby zjistily, zda se o bezdomovce mohou postarat. Pokud ano, nastěhují člověka bez domova k příbuzným na jejich náklady. Ale bezdomovci se stydí jít k příbuzným, vůbec jim o svém postavení říct. Dobře vědí, že by byli na obtíž svým rodinám, které se i tak mají co ohánět. Takže se musejí podřídit vojenskému drilu v ubytovnách. Dokud jsou schopni udržet sebe a své oblečení v čistotě, přijmou je i internetové kavárny, které mají nepřetržitý provoz a je tam teplo. Na jídlo se snaží si vydělat sběrem prázdných lahví a plechovek poházených po ulicích.

S tím vším je teď konec. Od prvního dubna nebudou do města smět. Nevědí, kam půjdou a ani to neřeší. V dubnu bude dost teplo, aby přežili i za městem a na podzim, jak doufají, se vrátí.

Jiný návrat

Návrat však bude nejspíš jiný. Olympijské stavby jsou téměř hotové, »pracující chudina« přijde o zaměstnání i nocleh a vrátí se do tokijských parků. Podle dobrovolnických organizací jich bude dokonce víc než při prvním sčítání, tedy přes 25 000. Po tokijském »investičním boomu« spojeném s olympiádou, přijde »investiční půst«, pracovních příležitostní už začalo výrazně ubývat. Úřady nicméně slibují, že návrat bezdomovců do města nedovolí, hodlají podstatně zpřísnit bezpečností zákony. Bezdomovce prý označí za zdravotní riziko. S tím ale ostře nesouhlasí přístavní město Jokohama, které se bojí, že se tokijští bezdomovci přesunou do jeho centra.

