Vandalové ničí Prahu

Karlův most se opět stal terčem vandalského útoku. Tentokrát se sprejeři zaměřili na podloubí u Čertovky. Slaboduchým jedincům a partám často posilněným alkoholem historické centrum stověžaté matky měst očividně nic neříká. Svobodná a volná výchova posledních tří desítek let zanechává nesmazatelnou stopou v jejich počínání. Letité diskuse a polemiky, zda zákaz posprejování památek, nově omítnutých domů, podchodů, vagonů metra a dalších volných prostor náhodou nezasahuje do práv těchto omezených ignorantů, přinášejí své plody. Svoboda projevu nade vše! Ať si každý dělá, co chce, běda, kdyby ho chtěl nějaký moralista okřiknout. A tak jsme si postupně zvykli. Zvykli jsme si na špinavé ulice, na posprejované budovy, na rozkopané kontejnery, rozmlácené zastávky, polorozpadlé domy zející prázdnotou.

Jedná se však jen o řádění pubertálních mladíků? Nebo mají své velké vzory ve vandalech zcela jiného kalibru? Kdo stojí za bouráním památných domů, za ničením historického centra výstavbou moderních krabic nalepených jak pěst na oko na historické budovy v památkové zóně? Kdo a proč asi nechává opuštěné vybydlené budovy stojící na lukrativních pozemcích léta chátrat?

Hotel Praha, stejně jako Transgas či historický dům na Václavském náměstí už budeme znát jen z dobových fotografií. Pomník Jana Švermy na úpatí mostu, jenž nesl jeho jméno, bronzovou sochu Jožky Jabůrkové, která zdobila park v Košířích, postavu Julia Fučíka před hlavní branou tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka přejmenovaného na Výstaviště, smíchovský tank, připomínající rudoarmějce, kteří položili život za naši svobodu, jakbysmet. Nyní je na řadě maršál Koněv. Mohla bych dlouho vyjmenovávat zničené památky, zdevastované budovy a odstraněné pomníky hrdinů. Zodpovědní činitelé podepsaní pod touto devastací a odstraňováním soch, budující nové pomníky vrahům a zrádcům, lháři přepisující historii, nesahají skutečným hrdinům ani po paty. Ač v bílých (či žlutohnědých) košilích, v kravatách a na míru šitých oblecích, třeba zdobených řetězem starostů či primátora, mění matku měst k nepoznání. Jsou to vandalové nejhrubšího zrna.

Marta SEMELOVÁ, předsedkyně KV KSČM Praha