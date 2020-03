Stát dlouho kapituloval

Některá média se pozastavují nad bezskrupulózním počínáním těch šmejdů, kteří hledají – a často nacházejí – cestičku k závratným ziskům. Deseti, dvaceti či ještě vyšším násobkům z prvotní investice. Třeba ještě někdy do poloviny února nakoupený respirátor jako prevence proti nákaze chřipkovým virem volně za necelých 30 korun se dal za pár dní nabízet předražený za šest či osm stovek.

Dostat se k takto závratným násobkům původní investice není zas až tak složité: stačí mít trochu představivosti, jaký asi může mít dopad hysterie okolo současného koronaviru, tu mít ještě dříve než systematicky médii masírovaná veřejnost a zkombinovat s obchodním duchem a nějakým malým kapitálem a rovněž mít aspoň základní informace o míře bezradnosti státu, co se týče jeho schopnosti spekulacím překupníků čelit. Protože dobře a systematicky vedená agresivní mediální marketingová kampaň, zneužívající v lidském podvědomí prakticky u každého normálního člověka hluboce zakořeněný strach ze smrti, dělá zpravidla pravé divy. A vůbec není podstatné, kolik je skutečných mrtvých na tento typ koronaviru – u nás naštěstí nikdo a ve světě jen zlomky počtu ve srovnání se zpravidla desetisícovkami každoročních obětí na »klasickou« chřipku. Podstatné je, že lidé panikaří již jen při úvahách podsouvaných jim opakovaně médii – kolik mrtvých by mohlo být. A právě na tento praktický strach a jeho projevy z teoretické možnosti nákazy a smrti v posledních týdnech šmejdi a překupníci sázeli. Podcenění hysterie a prvotní váhání se státu nevyplatilo.

Každodenní veřejné apely stále znechucenějších a unavenějších politiků a profesionálních hygieniků či epidemiologů, pokoušejících se čelit eskalující mediální smršti valící se na vyděšené domácnosti, zůstávaly bez odezvy, ač jinak asi nelze státním orgánům, co se týče preventivních epidemiologických a dalších protiopatření, nic moc vytýkat. Až na jednu výjimku – opožděné vyhlášení cenového moratoria na respirátory, hygienické roušky a podobnou prevenci. Přitom nelze říci, že by stát neměl z podobných situací z minula jak zkušenosti, tak i nástroje umožňující panice a na ní založenému šmejdství spekulantů a příživníků účinně a prakticky okamžitě čelit. Vyzkoušeli jsme si to jak v roce 1997, kdy Morava čelila obrovským povodním (a byly snahy kšeftovat s předraženou balenou vodou a pečivem), podobně jako v roce 2002 při tisícileté povodni v Čechách, ale třeba i v minulé dekádě při snaze zablokovat uměle šroubovaný růst nájemného. Tehdy se vláda vždy opřela o kompetence dané zákonem o cenách – tehdy ministerstvem financí. A to bezodkladně konalo, většinou vyhlášením cenového moratoria a vysláním desítek cenových kontrol do terénu – samozřejmě v médiích včas obšírně komentovaným. A v řádu hodin se psychologický efekt razantního postupu státu vůči šmejdům dostavil – panika okamžitě zmizela: Strach z pokut převýšil touhu po mamonu.

Před necelými deseti lety však byla cenová regulace a kontrola léčiv a zdravotnických prostředků – včetně nyní tak propíraných cen respirátorů, roušek atd. – ministerstvu financí odňata a kompetence převedena do gesce ministerstva zdravotnictví. Je na pováženou, proč to svých kompetencí, kdy na zavedení potřebných regulací mělo čas minimálně od Vánoc, kdy byly epidemie ještě v plenkách, vlastně nevyužilo. K radosti nejen šmejdů, ale i těch, kdo za dnešní marketingovou smrští stojí v pozadí. Jako by stát nevěděl, že na panice se vždy dobře vydělává, nejen finančně.

Jaroslav ŠULC, exnáměstek ministra financí pro cenovou regulaci v letech 2001 až 2004