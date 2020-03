Ženy z tramvaje

Vím, že už je na přání trochu pozdě, ale lepší později než vůbec. Nejdříve se tedy omlouvám všem ženám, kterým jsem letos nestihl popřát 8. března k mezinárodnímu dni žen. Kdybych ale začal vyjmenovávat konkrétně, celo-strana by byla málo. Takže zůstanu u vroucího obecného, stejně upřímného přání všem dívkám, ženám, přítelkyním, matkám i babičkám. Hodně zdraví, lásky, štěstí a všeho NEJ co jen každá unesete. Bujarou oslavu k tomu.

Dovolím si popřát i pracujícím ženám, které ráno okolo sedmi hodin potkávám v tramvaji, ženy jedoucí na pracoviště či do zaměstnání. V tuto dobu jsou to většinou ženy, které Češky nejsou. Navíc jsou už staršího věku. Měly by se spíš každý den starat ve své vlasti o svou milovanou rodinu, většinou už i o vnoučata. I když jsou zde na tři měsíce, nebo jen na určitou dobu.

Je velmi smutné, že i na tak krátkou dobu jsou nuceny jezdit za prací až k nám, do cizí země, a není to ve většině práce v kancelářích či na vedoucích místech i přesto, že mnoho těchto žen zejména z východních zemí jsou často učitelky, doktorky, nebo právě jejich odborná kvalifikace by mohla být na vedoucím místě. Tady ale dělají v kuchyních restaurací, pokojské na hotelech, v nákupních řetězcích doplňují zboží apod.

Proč tyto ženy nepracují ve svých oborech ve své zemi, ve svém oboru, a hlavně u svých mužů, dětí, vnoučat nebo rodičů?

A hlavně proč tyto ženy nejsou u svých rodin a ve svém domově? Žena je nezastupitelným jádrem rodiny a matkou budoucích generací. Rodinné hodnoty musíme chránit zcela primárně, neboť se jedná o budoucnost lidstva. Když budeme chránit tyto ženy z tramvaje, lehce uchráníme ženy v naší krásné české vlasti. Nenechme si vnutit jiná témata, jako je třeba LGBT hnutí. Tato témata jsou sice také důležitá a citlivá, ale nemají takovou zásadní prioritu jako ochrana rodinných hodnot. To vše ale souvisí s bojem proti kapitalismu. Takže nás čeká nelehká a nebezpečná cesta, neboť život kapitalismu je zásadně postaven na nelidskosti.

Roman BLAŠKO