Ilustrační FOTO - Pixabay

Virus stále v ofenzivě

V ČR je už 91 nakažených novým koronavirem. Ještě v úterý ráno jich bylo 40, takže virus se šíří značně rychle. Infekce se nově objevila v Plzeňském kraji a na Vysočině. Základní, střední a vysoké školy zůstaly zavřené, přibývá také míst s omezeným provozem.

Poslední nové případy potvrdila laboratoř v Brně, jeden Zdravotní ústav v Ostravě. V Brně jde o první dva jihomoravské případy nákazy, týkají se muže a ženy, kteří byli na společné lyžařské dovolené v italských Dolomitech. Ostravská laboratoř potvrdila nemoc u muže ze Zlínského kraje, který byl lyžovat v italském Tridentsku.

Muž a žena z Brna se podle jihomoravské hygienické stanice vrátili v neděli 8. března z pobytu v Itálii. »Zavolali si sami na pohotovostní linku a indikovali jsme odběr vzhledem ke splnění epidemiologických kritérií,« uvedla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupeková. »Není to výskyt, který by se odehrál v rámci kraje. Nákazu si přivezli z Itálie,« zdůraznila. Oba nemocní byli od návratu z Itálie v karanténě.

Nákaza je tak již v polovině krajů. Nejvíce nakažených je podle ministerstva zdravotnictví v Praze s 34 případy. Následuje Ústecký kraj s 12 infikovanými a Středočeský kraj s osmi případy. Z nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, se zatím žádný z pacientů nevyléčil, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Ministerstvo zdravotnictví chce v březnu nakoupit 600 000 respirátorů. Dalších 600 000 respirátorů je v případě potřeby připraveno zakoupit také v dubnu. Prvních 200 000 respirátorů slíbilo do státních nemocnic a praktickým lékařům dodat do pátku. Téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb v ČR, kteří zajišťují péči o seniory, postižené a další potřebné, nemá pro své pracovníky ani roušky. Personálu v další desetině zařízení pak roušky vydrží nejdéle na tři dny. Ukázal to průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) reagovala prohlášením, že resort zdravotnictví ihned uvolňuje 100 000 roušek pro poskytovatele sociálních služeb. Zajištění respirátorů pro domovy důchodců nebo další lůžková zařízení sociální péče je podle Maláčové »otázkou několika dnů«. Senioři jsou přitom nemocí COVID-19 nejvíce ohroženou skupinou.

Školy s výjimkou mateřských jsou z nařízení ministerstva zdravotnictví do odvolání zavřené, doma zůstalo 1,7 milionu žáků a studentů. Rodiče dětí do deseti let mohou čerpat ošetřovné, nejdéle ale devět kalendářních dnů. Rodiče, kteří se o děti musejí postarat, někde chybějí v práci. Třeba Slezská nemocnice v Opavě takto přišla o 20 zdravotníků a musela omezit provoz interního oddělení.

Akce nad 100 účastníků se nesmějí konat už od úterního večera, nově ohlásily uzavření třeba skanzeny nebo Východočeské muzeum v Pardubicích. Už všechny své návštěvnické a výstavní objekty zavřel Pražský hrad, lidé neuvidí ani polední slavnostní střídání Hradní stráže. Kulturní a další instituce ruší připravované akce. Brněnský biskup dal věřícím dispens k tomu, že se nemusí osobně účastnit nedělních mší. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula předpokládá, že uzavření škol a zákaz akcí budou trvat minimálně měsíc.

Policisté na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země nadále namátkově zastavují auta. Za uplynulých 24 hodin zkontrolovali 43 382 aut, hasiči změřili teplotu 15 500 lidem. S podezřením na koronavirus policisté odstavili 162 vozidel, do karantény převezli tři lidi.

Infekce zasahuje ekonomiku. Škoda Auto se obává problémů se zásobováním díly z Číny. Autobusový dopravce FlixBus zastavil do 3. dubna provoz svých linek do Itálie. Firmy v cestovním ruchu, pohostinství, hotelnictví i dalších navazujících oborech by mohly kvůli šíření nového typu koronaviru přijít řádově o desítky miliard korun. Stát by měl proto vedle bezúročných úvěrů zvážit i další kroky k jejich podpoře, například rychlé řešení odkladu daňových plateb nebo odvodů, řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pro soukromé dopravce stát vyčlení 100 milionů korun na pořízení dezinfekčních a ochranných pomůcek pro řidiče a další personál. Ministerstvo dopravy také zajistilo zásoby dezinfekce, které bude v případě nutnosti dopravcům dodávat. Hlavně pro autobusová a vlaková nádraží bude určena dezinfekce z 30 470 litrů zabaveného lihu, které nechá stát do konce týdne vyrobit.

Česká pošta bude lidem v karanténě zásilky do rukou adresáta dávat do schránky, nebo je měsíc nechá na poště. Karanténa obvykle trvá dva týdny. Ministerstvo spravedlnosti zakázalo soudcům zahraniční služební cesty. Vojáci a zaměstnanci z resortu ministerstva obrany, kteří se vrátí z Itálie, Číny, Německa, Španělska či Francie, musejí do karantény.

Podle čínských vědců se virus nejvíce šíří v městské hromadné dopravě. K jeho přenosu není zapotřebí dotyk a virus je schopen někoho ve voze nakazit i 30 minut poté, co infikovaná osoba vystoupila. O omezení MHD však česká města zatím neuvažují, lidé by se neměli jak dostat do práce. Řada zaměstnavatelů, kteří mají tu možnost, nicméně umožnila svým zaměstnancům práci z domova.

Německá kancléřka uvedla, že virus je natolik nakažlivý, že se patrně nakazí asi 70 procent Němců. Český premiér Andrej Babiš (ANO) tento výrok označil za nebezpečný. »Nechci komentovat situaci v Německu, i když si myslím, že taková prohlášení vyvolávají spíš paniku. My jsme každopádně přijali razantní opatření, aby o tak černých scénářích nemohla být ani řeč,« řekl Babiš. »Musíme být všichni jednotní a táhnout za jeden provaz a virus porazíme,« uvedl Babiš.

(ste)