Ilustrační FOTO - Pixabay

Skončí povinnost přechylování ženských příjmení?

Sněmovna v úvodním kole podpořila novelu zákona o matrikách, která se týká změn příjmení nebo určení otcovství. Předloha míří také na páry, které chtějí uzavřít registrované partnerství.

Piráti chtějí vrátit do hry zrušení povinnosti přechylování ženských příjmení. »Chceme, aby každá žena měla svobodu volby,« řekl Ondřej Profant (Piráti). Vnitro už dříve uvedlo, že pro takovou změnu není věcný důvod a přechylování příjmení je charakteristickým rysem českého mluvnického systému. Helena Válková (ANO) však poukázala na to, že nyní se zákon »trapně obchází« tím, že žena prohlásí, že má cizí národnost.

Změna příjmení u páru v registrovaném partnerství by měla být nově osvobozena od správního poplatku. Možné by taky mělo být vstoupit do partnerství na kterémkoli vhodném místě ve správním obvodu a v kteroukoliv vhodnou dobu stejně, jako je tomu v manželství.

Další změna se týká lidí, kteří podstoupí změnu pohlaví v cizině a nemají potvrzení požadované vyhláškou. Dodatečný záznam o změně pohlaví provedené v cizině by se do knihy narození zapisoval na základě potvrzení vydaného poskytovatelem zdravotních služeb v cizině.

Návrh také upravuje určení otcovství v případě, kdy je určeno souhlasným prohlášením rodičů, zatímco se o určení vede řízení u soudu. Rodiče se při prohlášení mají zavazovat k tomu, že se kvůli otcovství soud nevede. Novela upravuje také změnu příjmení, například u dítěte, o které pečují pěstouni, nebo v případě manželů, kde chce jméno změnit pouze jeden z nich. Manželé, kteří si po svatbě nechali svá příjmení, by měli mít možnost změnit si příjmení na společné, nebo používat příjmení obě. Jasně se zakotví, že dítěti nad 15 let nebude možné změnit jméno nebo příjmení bez jeho souhlasu.

(jad, ku)