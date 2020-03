Zleva Oskar Krejčí, Jiří Malínský a František Jonáš během konference v pražském Evropském domě.

Programem nesmí být tříštění sil levice

Jaké jsou mezinárodní a domácí souvislosti třicetiletí od listopadu 1989 v České republice, prodiskutovali účastníci konference pořádané 2. března Knihovnou a vzdělávacím centrem Miloslava Ransdorfa, z. s. Tato diskusní platforma, jež si letos vetkla do podtitulu »Sondy do problémů demokracie«, se koná každoročně ve výročí narození komunistického politika, filozofa a historika Miloslava Ransdorfa (1953-2016).

Mezi hosty, kteří letos přišli do Evropského domu v Praze, byl také první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek. »Vážil jsem si Miloslava Ransdorfa například za to, že v našem vzájemném kamarádství našel k sobě cestu filozof, tedy on, a kluk z fabriky, kterým jsem byl já,« řekl Haló novinám.

Tzv. ransdorfovské konference mají smysl v tom, že na nich probíhají živá diskuse, které za svého akademického i politického života vyhledával právě Miloslav Ransdorf. Takto vysvětlil poslání knihovny historik, člen vedení knihovny Jiří Malínský (ČSSD). »Knihovna Miloslava Ransdorfa je nezávislé místo, kde probíhá diskuse. Tříštění sil levice programem být nesmí,« zdůraznil v úvodu akce.

Nepovzbudivá statistika zemědělství

Symbolicky navázal František Jonáš, odborník na zemědělství, který přijel z města Třebíče, rodiště Bohumíra Šmerala. Také Šmeral (1880-1941) byl »svorníkem levice«. Jonáš coby půdoznalec vysvětlil, jaký význam pro zemědělství a jeho výnosy má komplexní průzkum půd, »který odhalí, jak jsme hospodařili posledních 30 let v zemědělství«. Česká rekultivační škola, kterou stručně přiblížil, má prý zvuk.

Zato nepovzbudivá je statistika vážící se k zemědělství. Tak například od roku 1989 do roku 2017 ubylo 101 712 hektarů zemědělské půdy, která je nezastupitelným a neobnovitelným zdrojem. V posledních 30 letech se systém hospodaření na půdě proměnil, jak poznamenal Jonáš, obiloviny nyní činí 62,9 % (nejvíce pšenice, ječmen), pícniny 18 %, řepka 14,2 %. Došlo k mnoha chybným krokům, např. byl zrušen letitý zákon na ochranu lnářství. Československo, země cukrovarů (za první republiky jich zde pracovalo 350, v roce 1989 na sedmdesát), jich má na území ČR již jen sedm.

Půdní degradace

Protože klesá intenzita chovu skotu a nastal početní úbytek jak skotu, tak prasat, ročně chybí v půdě přes 5000 kg organické hmoty (úbytek humusu činí cca 40 % za 30 let), čímž dochází k půdní degradaci, snížení její úrodnosti a snížení vodní kapacity půdy. »Vypadá to, jako by zde ve chlévech řádil Buffalo Bill,« glosoval Jonáš situaci. Přitom v letech 1948-1978 se počet skotu a prasat v Československu zdvojnásobil; nyní je patrný úbytek v prasatech, skotu, prasnicích... I v rámci Evropské unie je tento stav podprůměrný.

Jonáš má výhrady k vyjednaným podmínkám pro zemědělce při vstupu ČR do EU, dle něho naši zástupci »jednali neobratně«. Výsledkem je, že »vyvážíme mléko a dovážíme hotové mléčné výrobky«, sklizeň zeleniny klesá a »vše, co dovezeme, znamená zaměstnanost nikoli u nás, ale v zemích, kde se zelenina produkuje«.

»V roce 1989 bylo 116 tisíc hektarů závlah, z toho 60 000 ha na jižní Moravě. Teď je skoro vše zničeno,« trpce konstatoval. Parametry vztažené k produkci mají v ČR od roku 1989 pokles: produkce mléka je na 61 %, jatečná zvířata na 48 %, orná půda na 91 %, osevní plochy brambor 20 %, produkce ovoce na 23 %, zeleniny 32 %...

Podle Jonáše byl za uplynulých 30 let zbořen celý systém zemědělství, včetně rozbití družstevního sektoru. »Je třeba mobilizovat prosazení české pozice ve státní zemědělské politice,« vyzval zemědělský odborník, který byl členem zemědělského družstva v jižních Čechách. Na otázku naší zpravodajky, jaké skóre má současná česká potravinová bezpečnost coby strategický úkol státu, potvrdil, že klesla z 90 procent na dvaašedesát, což je chybné.

Pragmatismus norem

Problematikou práva v době reálného socialismu v ČSSR se zabýval právník Miroslav Tejkl. »Normy i za reálného socialismu měly podobný charakter jako dnes,« řekl ve svém příspěvku s tím, že rozdíly byly v ústavních bodech. Socialistický charakter se koncentroval do vstupních preambulí, ale obsah byl shodný s právními normami států moderního civilizačního okruhu, dodal. To ostatně vystihl název jeho příspěvku »Ideologie preambulí a pragmatismus norem«. Tejkl dále například poznamenal, že v období reálného socialismu neexistoval žádný zákon vymezující působení Lidových milicí.

V současné době právní systém neuvěřitelně nabobtnal, právo se stává nepřehledným. Přitom, jak vyplynulo z diskuse, například ve švýcarském parlamentu přijímají ročně jen cca osm norem, což nelze s aktivitou českého zákonodárného sboru srovnávat.

Socialismus jako slušnost

Levicový politolog profesor Oskar Krejčí přispěl přednáškou na téma současného postavení levice »Česká levice: Když nemůžeš, přidej!«. V této výzvě využil známé sportovní motto fenomenálního československého atleta-běžce Emila Zátopka. Krejčí pozoruje na straně levice programovou prázdnotu, ztrátu sebevědomí, víry v možné vítězství. Přitom socialismus není vyčpělý, má mravní rozměr, zdůraznil. »Socialismus jako slušnost – tak to vnímal například George Orwell. Proč by to levice nemohla i dnes akcentovat?« uvedl jeden z příkladů, na čem by levice měla stavět. Měla by se obnovit solidarita, odstranit mezigenerační bariéry, jako nosná zůstává sociální otázka. »Do socialistického pojetí lidských práv patří i vlast, rodina, národ, životní prostředí, které je výsostným levicovým tématem..., musí to být naše pojetí lidských práv,« vysvětlil s tím, že není důvod se vzdávat marxistického pojetí lidských práv, je třeba je znát a ovšem také vědět, že se práva pojí s povinnostmi. Projevy kapitalismu jako nezaměstnanost, exekuce, vykořisťování, války apod. limitují liberální pojetí lidských práv, pokračoval politolog. Levice se při prosazování svého programu a ve své činnosti nesmí jen uzavírat v parlamentech.

V současnosti na »trhu« politických subjektů získávají voličskou oblibu strany bez politického programu, kterým stačí jen mediální agentury a politické think-tanky. »Zelenskyj (ukrajinský prezident) a Matovič (vítěz slovenských voleb) jsou ideály současné politiky,« konstatoval kriticky.

Knihovna stále třídí knihy

O běžných celoročních aktivitách Knihovny a vzdělávacího centra Miloslava Ransdorfa, z. s., informovala v úvodu konference ředitelka knihovny Helena Ryšavá. Zapsaný spolek Knihovna a vzdělávací centrum má necelých čtyřicet členů a členek. Jejich povinností je uhradit roční členský příspěvek Kč 1000, čímž členstvo přispívá na činnost knihovny. Spolek by uvítal rozšíření členské základny, aby bylo možné činnost knihovny lépe financovat. Hlavním úkolem je získat prostředky na knihovní program, který umožní rozjezd knihovny.

Ředitelka ocenila činnost brigádníků a brigádnic z řad členů spolku a sympatizantů díla a odkazu Miloslava Ransdorfa, kteří postupně upravují knihovnu v Chodové Plané a vkládají knihy do regálů. Ocenění si zaslouží i ti, kteří pomáhají obstarávat a přepravovat knihovní regály a další vybavení objektu v Chodové Plané v okr. Tachov. Další brigáda se koná v sobotu 21. března, informovala Ryšavá. »Knihovna jednou vznikne, o tom jsem přesvědčená,« zakončila svůj příspěvek.

Konferenci poskytl záštitu europoslanec Ivan David (SPD), původní profesí psychiatr, jenž přednesl příspěvek na téma »Třicet let očima psychiatra«.

