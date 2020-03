Ilustrační FOTO - Pixabay

Erár má dát víc peněz na boj s kůrovcem

Sněmovna včera požádala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby navýšil letošní rozpočet ministerstva zemědělství nad schválený rámec. Peníze mají zamířit na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a následnou obnovu lesů.

Poslanci se na tom usnesli na závěr debaty o informaci ministrů zemědělství a životního prostředí o kůrovcové kalamitě. Od ministerstva zemědělství žádají příslušný materiál pro jednání vlády. V něm má být vyčíslena potřeba dodatečných peněz pro zmíněné účely.

Mezi dalšími body je i žádost Sněmovny vůči ministerstvu zemědělství o vytvoření legislativních podmínek pro vlastníky a správce lesů, které zohlední dopady objektivní změny přírodních podmínek na jejich zákonné povinnosti při obnově lesa. Exministr zemědělství Petr Bendl (ODS) uspěl se žádostí ministerstvu zemědělství, aby při povinnosti vlastníků lesů postižených kůrovcem znovu zohlednilo skutečnost, že na některých místech v tuzemsku dlouhodobě málo prší. Naděje, že se stromy dožijí dospělého věku, se tak snižuje. Poslanci mj. žádají ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD) o zpracování analýzy opatření týkajících se snížení odparu vody za účelem zadržování vody v krajině.

Poslanci začali projednávat bod týkající se kůrovcové kalamity ve čtvrtek a včera debatu dokončili. Mimo jiné se přeli o původu a viníkovi kalamity. Jan Zahradník (ODS) nepokládá za správné svalovat vinu za kalamitu na lesníky, kteří v nejlepší víře hospodaří v lesích po staletí a stali se stavem, který si získal oprávněnou úctu. Viníkem podle něj není ani vysazování smrku na místech, kde pro jeho pěstování nejsou vhodné podmínky. »Smrk nemůžeme vymazat ze skladby našich lesů,« podotkl. Se Zahradníkem však nesouhlasila Helena Langšádlová (TOP 09). Podle ní je důvodem kůrovcové kalamity klimatická změna a emise oxidu uhličitého.

Bursík zničil, na co sáhl!

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip je však přesvědčen o tom, že není možné se vymlouvat na klimatickou změnu. Podle jeho názoru jde o zavinění těch, kteří nevědí, jak pečovat o les. »Výmluvy na klimatickou změnu je něco, co nemohu přijmout. Já tyhle obecné kecy, omlouvám se za ten výraz, těžko poslouchám. Jsem normálně klidný člověk, ale tohle mě přivádí v úžas, že to někdo vůbec může říct! Říkám to zcela na rovinu: O Národním parku Šumava jsem jednal s mnoha ministry životního prostředí a musím říct, že jediný, který opravdu byl ochoten pro to něco udělat, byl Miloš Kužvart,« zdůraznil včera předseda komunistů.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Hlavní odpovědnost za stav Šumavy nese podle Filipa bývalý ministr životního prostředí za Stranu zelených Martin Bursík. »Musím souhlasit s kolegou Zahradníkem, že jestli tomu dal někdo korunu, tak to byl bývalý ministr Bursík, který zničil, na co sáhl,« zdůraznil.

Stanislav Juránek (KDU-ČSL) si posteskl, že hajný se přestal starat o les a z ochránce lesa se změnil v zadavatele výběrových řízení. »Za sebe a za lesníky chci říci, že je lepší zasadit jeden strom, než nadávat na kůrovce,« řekl.

Když se lesníkovi vzal les z ruky...

»Kdo vyrval lesníkům les z rukou? Kolega Juránek trefně řekl, že z ochránce lesa v osobě lesníka se stává pouhý zadavatel veřejné zakázky. Je třeba si však říci, kde jsou skutečné kořeny převážné většiny problémů dlouhodobě. Jsou ve špatné transformaci tehdy Československých státních lesů, v tom, že bylo odděleno vlastnictví a řekněme, taková ta vlastnická správa, která byla svěřena Lesům ČR, posléze státnímu podniku, a kde činnosti byly svěřeny soukromé sféře, akciových společnostem,« konstatoval místopředseda zemědělského výboru Sněmovny, stínový ministr zemědělství za KSČM Pavel Kováčik. Dodal, že to není žádný problém až do okamžiku, kdy se právě lesníkovi vzal les tímto způsobem z ruky. Je podle něj třeba jít ke skutečnému kořeni a onen návrat lesa do rukou lesníka je třeba řešit možná i »pootočením tohoto modelu oddělení vlastnictví od činností«. Mluvil o lese ve vlastnictví státu.

Ministr Toman hledání viníka odmítl. »Já nebudu hledat viníka. Nebudu se vracet 10, 15, 100 let zpátky. Pro mě je daleko podstatnější faktická operativní a ekonomická pomoc lesům jako takovým, nestátním vlastníkům, zajištění podmínek pro budoucí lesy tak, aby naše generace tady ty lesy měly,« řekl. Již ve čtvrtek sdělil, že další postup kůrovcové kalamity lze přes veškeré úsilí očekávat i letos. Česká republika bojuje s broukem už několik let. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví.

(ku, jad)