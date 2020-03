Rasisté v Izraeli jdou po Gancovi

Izraelská policie posílila ochranu pravostředového politika Bennyho Gance. Jeho centristické uskupení Modrá a bílá skončilo druhé v nedávných parlamentních volbách, po nichž strany vyjednávají o případných vládních koalicích.

Ganc dal najevo, že je ochoten vládnout s podporou arabských poslanců, a od té doby čelí hrozbám… Bezpečnostní služba Šin Bet oznámila, že premiér Benjamin Netanjahu schválil její doporučení zesílit ochranná opatření kolem Gance. Dosud ho střežila ochranka parlamentu.

Ganc v neděli na Twitteru sdílel vzkaz, kterým mu pisatel hrozil, že bude »zavražděn stejně jako (někdejší premiér Jicchak) Rabin«. Roku 1995 ho zabil židovský extremista, který nesouhlasil s Rabinovou nečekaně vstřícnější politikou vůči Palestincům.

Pravostředový politik Benny Ganc. FOTO - wikipedia commons

Ganc se na Twitteru obrátil na Netanjahua, jehož strana Likud volby vyhrála, a napsal. »Zabraňte tomuto podněcování k násilí, neříkejte, že o tom nevíte…«

Modrá a bílá skončila ve volbách na druhém místě a pokud se z korupce obviněnému Netanjahuovi stejně jako po loňských dvojích volbách nepodaří sestavit vládní koalici s podporou většiny zvolených poslanců, mohl by dostat šanci vládu sestavit právě Ganc.

Volební komise předala prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi oficiální výsledky voleb a prezident bude konzultovat s vůdci politických stran jejich záměry při sestavování vlády. Do 17. března tím má jednoho z nich pověřit. Netanjahu se svými spojenci zatím na většinu 61 poslanců nedosáhne. Ganc řekl, že by byl ochoten vládnout s podporou arabských zákonodárců, kteří mají po volbách v parlamentu rekordních 15 křesel. Bude to ale mít těžké…

Zase zastřelili dítě

Izraelští vojáci-okupanti na palestinském Západním břehu Jordánu zase zabili 15letého Palestince. Střela ho zasáhla do hlavy. Mladý muž se účastnil protestu proti nelegálnímu izraelskému plánu na zábor palestinských pozemků ve prospěch židovských osad.

Podle palestinského ministerstva zdravotnictví mladík na následky zranění zemřel v nemocnici. Izraelci proti protestu zasahovali ve vesnici u Nábulusu. Na akci se sešlo několik desítek Palestinců a izraelští vojáci je chtěli rozehnat. Demonstranti na ně házeli kamení a vojáci podle svědků, které citovala agentura AP, použili slzný plyn a gumové projektily. Ministerstvo zdravotnictví však uvedlo, že mladý muž byl zasažen ostrou municí. Izraelská armáda se k incidentu pochopitelně nevyjádřila.

Izraelské Hnutí za okamžitý mír v únoru oznámilo, že Izrael připravuje výstavbu 1700 nelegálních nových bytů pro osadníky na Západním břehu Jordánu. Izrael toto území okupuje od roku 1967 a podle mezinárodních zákonů na něm stavět nemá. USA v lednu zveřejnily tzv. mírový plán, v němž se ovšem skandálně počítá s anexí části Západního břehu, takže by Izraeli připadlo na 120 osad, jež obývá půl milionu Židů. Pro Palestinu plán podle ČTK počítá s »územně nesouvislým a nesuverénním státem«, který může vzniknout po splnění určitých podmínek (rozuměj americko-izraelského diktátu).

(rj)