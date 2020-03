Ilustrační FOTO - Pixabay

ČR přijímá další opatření, nakažených je 94

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) rozhodne kvůli koronaviru o znovuzavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Od půlnoci bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Hamáček po vládě žádá i vyhlášení nouzového stavu. V Česku bylo dosud potvrzeno 94 nakažených, stovky dalších lidí jsou v karanténě, včetně dvou senátorů. Více než třetina českých průmyslových firem kvůli šířící se nákaze podle Svazu průmyslu a dopravy pociťuje potíže, v propadu pokračují i akcie na pražské burze a koruna oslabila na úroveň, kde byla naposledy v červenci 2018.

Do karantény se kvůli epidemii dostali senátoři Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21) a Šárka Jelínková (KDU-ČSL), kteří navštívili Itálii. Nakažení koronavirem u nich testy ale neprokázaly. Sněmovna se kvůli koronaviru ve středu rozhodla předčasně ukončit své zasedání. U Senátu by stejný krok znamenal, že zákony, které má projednat, by byly postoupeny prezidentovi jako přijaté. Horní komora má na rozdíl od Sněmovny z ústavy na projednání zákonů pouze 30 dní od obdržení tisku s výjimkou zákonů ústavních.

V únoru byla lyžovat v Itálii senátorka a starostka Prahy 10 Renata Chmelová z klubu KDU-ČSL. V lyžařském středisku Canazei a v okolí města Trento byla do 22. února, vrátila se tedy ještě před zavedením karantény. Minulý týden se zúčastnila jednání zastupitelstva, což některým jeho členkám podle serveru seznamzprávy vadilo. Chmelová na svém twitteru uvedla, že ona i její děti čelily po zveřejnění článku nadávkám a výhrůžkám.

Nejvíce nakažených v ČR je nyní v Praze, následují Ústecký a Středočeský kraj. V souvislosti s tím prezident Lékařského odborového svazu - Svazu českých lékařů Martin Engel a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková uvedli, že epidemie zhorší personální situaci v nemocnicích, a apelovali na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že se situace kolem koronaviru nevyvíjí dobře a je třeba reagovat rychle a razantně, aby se ČR nedostala do stavu, jaký je v některých jiných zemích. Hamáček i premiér Andrej Babiš ale popřeli informace ze sociálních sítí, že se chystá karanténa Prahy či uzavření obchodů.

Ministerstvo zahraničí však doporučilo Čechům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat v souvislosti s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat vstup na území USA lidem ze zemí schengenského prostoru kvůli koronaviru. Češi by také měli být v kontaktu s aerolinkami, u kterých si koupili letenky, protože není vyloučeno to, že budou rušeny lety, uvedlo ministerstvo.

Vzhledem ke změnám v letecké dopravě čeští dopravci Smartwings a České aerolinie informovali, že umožní bezplatnou změnu termínu rezervací veškerých letenek. Týká se to odletů až do konce června. Bezplatné změny začala nabízet také většina zahraničních dopravců.

Oznámení zákazu cestování z Evropy do USA mělo vliv i na pražskou burzu, jejíž akcie podobně jako na dalších evropských burzách prudce oslabily. Po zahájení obchodování ztrácel index PX přes pět procent, jeho hodnota klesla až na 838,55 bodu, což bylo nejméně od července 2016. Česká měna podle údajů na webu Patria Online pak před 10:00 prolomila na hranici 26 Kč/EUR, kde byla naposledy v červenci 2018.

Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 347 průmyslovými společnostmi má nyní kvůli koronaviru třetina firem zaměstnance v karanténě a zhruba dvě pětiny očekávají problém s dodávkami. Komplikace s dopravou a logistikou řeší zhruba 36 procent firem.

(čtk)