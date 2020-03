Gándhího solný pochod začal cestu k nezávislosti

Když před 90 lety, 12. března 1930, vyrazila na 320 kilometrů dlouhou cestu do pobřežního města Dándí pro sůl nevelká skupina aktivistů, jistě netušila, že se nakonec měsíc trvajícího solného pochodu vedeného Mahátmou Gándhím zúčastní tisíce Indů a zprávy o něm obletí celý svět.

Kampaň pořádaná v duchu občanské neposlušnosti byla předělem v indickém boji za nezávislost. Nevedla sice ke zrušení britského solného monopolu, přiměla však britskou vládu nepřehlížet požadavky zástupců indických stran a zasednout s Gándhím k jednacímu stolu.

Velká Británie ani po skončení první světové války nemínila udělit Indii větší nezávislost. Místo toho uplatňovala ve své korunní kolonii politiku cukru a biče a na vzrůstající občanské nepokoje odpovídala posilováním represivních zákonů. Zástupci indických stran naproti tomu žádali, aby se Indie stala britským dominiem podobně jako Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

Mahátma Gándhí. FOTO - wikipedia commons

Na výročním zasedání Indického národního kongresu (INK) na konci roku 1929 v Láhauru došlo k významnému posunu v rámci indického hnutí za nezávislost. Nejstarší indická strana se na něm usnesla, že cílem národního hnutí má být dosažení plné nezávislosti (púrna svarádž) a vyzvala všechny Indy k účasti na hnutí občanské neposlušnosti.

Vedení kampaně svěřil INK hlasateli nenásilného odporu (ahinsá - nenásilí) Móhandásovi Karamčandovi Gándhímu. Ten vypracoval jedenáctibodový seznam, v němž žádal indického místokrále barona Irwina o snížení nebo zrušení některých daní včetně daně solné a propuštění politických vězňů.

Za hlavní cíl kampaně si Gándhí zvolil solnou daň, která se bezprostředně dotýkala každého Inda. Podle platných zákonů, které se opíraly ještě o předkoloniální tradici, měla vláda na těžbu soli monopol a její prodej zpoplatňovala zvláštní daní, ta koncem dvacátých let představovala asi čtyři procenta státních příjmů. Indická strava se přitom skládala a dodnes skládá hlavně z luštěninových omáček, rýže, obilných placek a soli.

Dvanáctého března 1930 vyrazil Gándhí se skupinou 79 osob z ášramu Sábarmatí v Ahmadábádu (stát Gudžarát) na pěší pouť do 320 kilometrů vzdáleného Dándí. Cestou k Arabskému moři promlouval k desetitisícům Indů, které přesvědčoval o nutnosti zahájit nespolupráci s britskými úřady, poskytoval interview zahraničním i místním novinám, psal články. Neuplynul den, aby na opačné části zeměkoule nereferoval americký deník The New York Times o solném pochodu. »V této bitvě pravdy proti moci žádám sympatie světa,« prohlásil Gándhí koncem března.

Protestní akce vyvrcholila 5. dubna na břehu moře, odkud si Gándhí odnesl špetku slané písčité půdy a symbolicky nenásilně tak porušil zákon. Do konce roku byly vězeňské cely po celé zemi zaplněny desetitisíci jeho následovníků, takzvaných satjágrahinů (satjágraha - uchopení pravdy). V květnu za mřížemi skončil i samotný Gándhí.

Projevy občanské neposlušnosti brzy zahrnuly i jiné typy bojkotů, dějištěm vážných střetů se obzvlášť často stávaly solivary. Aby indická koloniální vláda předešla dalšímu šíření nepokojů, propustila Gándhího v lednu 1931 bez jakýchkoliv podmínek z vězení a v únoru s ním coby hlavním reprezentantem INK zahájila jednání.

Výsledkem rozhovorů mezi indickým místokrálem Irwinem (později vikomt Halifax - britský ministr zahraničí) a Gándhím byl takzvaný dillíský pakt. Na jeho základě se INK vzdal akcí na podporu občanské neposlušnosti a indická koloniální vláda na oplátku zrušila platnost mimořádných vyhlášek a slíbila propustit uvězněné účastníky hnutí.

Ačkoliv Gándhí vnímal dohodu jako morální vítězství INK (koloniální vláda konečně přizvala zástupce Indů k jednání), skutečnost mnoho změn nepřinesla. Snížená solná daň zůstala v platnosti až do roku 1946, než ji zrušil tehdejší předseda prozatímní vlády a první indický premiér Džaváharlál Néhrú. A Gándhí byl po návratu z druhé konference u kulatého stolu, konané v Londýně na podzim 1931, znovu uvězněn. Na nezávislost si tak Indové museli počkat dalších 16 let.

(čtk)