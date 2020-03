Ilustrační foto - wikimedia commons

Elektromobily jako jeden z možných směrů vývoje automobilového průmyslu a dopravy

Elektromobily podle některých odborníků představují budoucnost automobilového průmyslu. Mezi jejich hlavní výhody patří levnější a ekologičtější provoz, jednodušší motor i úspora v oblasti servisu a údržby. I elektřina se ale musí někdy a nějak vyrobit… Automobilky nyní k produkci elektromobilů nutí především zpřísňující se požadavky Evropské unie na emise oxidu uhličitého, které už nelze splnit výrobou konvenčních aut. Počet elektromobilů v tuzemsku se zvolna zvyšuje, proti dalším evropským státům však Česká republika výrazně zaostává. Zájem českých motoristů brzdí hlavně vysoké ceny elektromobilů. Cena však není jediný důvod, proč prodej elektroaut v ČR vázne. V jejich neprospěch hovoří také nedostatečná servisní síť a krátká životnost baterie. Problémem je i krátký dojezd těchto vozidel a nízký počet dobíjecích stanic.

Nejlevnějším elektromobilem v ČR je nyní první elektrický vůz Škody, model Citigo iV. Auto vyráběné v Bratislavě uvedla mladoboleslavská automobilka na trh v září loňského roku s cenovkou 429 900 korun. V současnosti cena vozu, jehož dojezd na jedno nabití baterie je až 260 kilometrů, začíná na částce od 479 900 Kč.

Škoda Auto do konce roku 2022 uvede na trh 30 nových modelů, z nichž více než deset budou elektromobily. Elektrifikovaná auta by se na celkovém prodeji značky Škoda měla podílet do roku 2025 asi čtvrtinou. Elektrické Citigo iV doplňuje plug-in hybrid Superb iV. Letos má automobilka v plánu uvést na trh elektrické SUV Enyaq iV a také čtyři elektrické verze modelu Octavia.

Za první elektromobil vyráběný na českém území je možné považovat Škodu Eltra, která vznikla v roce 1991 přestavbou Škody Favorit a jejíž produkci obstarával závod plzeňské společnosti Škoda Engineering v Ejpovicích. Většina z těchto vozů, kterých bylo vyrobeno přes 200 kusů, směřovala na exportní trhy, zejména do západní Evropy, několik jich používala také Česká pošta. V letech 1995 až 1996 vyráběla Škoda v Ejpovicích lehký dvoumístný užitkový elektromobil Beta, kterého vzniklo zhruba 100 kusů. Později byla postavena verze se spalovacím motorem a sériovou výrobu převzal společný podnik Škoda Tatra v Příboru.

Korejská automobilka Hyundai zahájila ve svém závodě v Nošovicích sériovou výrobu elektromobilu Kona, prvního velkosériově vyráběného elektromobilu v ČR. Automobilka letos plánuje vyrobit na 30 000 kusů těchto vozidel. Městský crossover vychází z verze se spalovacím motorem, která byla představena v červnu 2017. Dražší varianta, která bude stát přes milion korun, nabídne dojezd na jedno nabití baterie téměř 500 km.

Největším trhem bezkonkurenčně Čína

Počet elektromobilů ve světě v uplynulých deseti letech rychle rostl. Loni přesáhl sedm milionů aut s elektrickým pohonem. Největším trhem s elektromobily je Čína, kde se loni podle dat serveru insideevs.com prodalo přes 1,17 milionu těchto aut.

Nejprodávanějším elektromobilem na světě je Tesla Model 3, kterého se podle serveru insideevs.com loni prodalo 300 075 kusů, následoval čínský Baic EC-Series (111 047 vozů) a Nissan Leaf (69 873 vozů).

Podle dat Svazu dovozců automobilů je v ČR zhruba 8,1 mil. vozidel všech kategorií. Elektromobilů je nyní registrováno přes 3000 kusů. Podíl elektroaut tak činí necelé čtyři setiny procenta. Loni bylo u nás registrováno 756 vozů s čistě elektrickým pohonem, což představuje meziroční nárůst o 7,5 %. Nejprodávanějším elektromobilem byl vůz BMW i3 (101 vozů), následovaný Nissanem Leaf (94 vozů) a modelem Hyundai Ioniq Electric (90 vozů). Automobilka Tesla, která produkuje výhradně elektromobily, v ČR prodala 120 vozů.

V ČR je v současné době přes 400 aktivních dobíjecích stanic. Ministerstvo dopravy letos v únoru oznámilo, že stát na výstavbu nových stanic z evropských fondů poskytne až 60 mil. Kč. Celkem by do tří let mělo vzniknout 800 stanic. ČEZ má aktuálně v provozu více než 190 stanic, PRE 79 stanic a E.ON 43. Loni zaznamenali provozovatelé rekordní objem odebrané elektřiny z veřejných dobíjecích stanic. Společnost ČEZ například meziročně vyčíslila více než dvojnásobný meziroční růst na 1963,5 megawatthodiny (MWh).

K rozvoji elektromobility v Evropě přispívá v některých zemích její podpora ze strany státu. Například Německo nabízí dotaci 4000 eur (101 840 Kč) na nákup elektromobilu, na Slovensku byla loni schválena dotace pro úspěšné žadatele ve výši 8000 eur (203 680 Kč), v Norsku mají ekologické vozy dlouhodobě slevu na dani z přidané hodnoty a další daňové úlevy, v Rakousku pro elektromobily neplatí spotřební daň. Premiér Andrej Babiš loni v březnu uvedl, že stát v současnosti neuvažuje o podpoře na nákup elektromobilů pro fyzické osoby. Pokračuje ale ve vypsaných programech pro podniky, úřady a organizace.

Podle studie firmy Boston Consulting Group (BCG) by v roce 2030 po světě mohlo jezdit poprvé více elektromobilů než vozů se spalovacím motorem. V Číně a Evropě by mohlo být každé čtvrté nové vozidlo poháněno baterií. Podíl aut s benzinovým motorem by měl klesnout zhruba na třetinu. Ve Spojených státech by benzinová auta měla představovat zhruba 47 % nového vozového parku.

(ici)