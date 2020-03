Ilustrační FOTO - Pixabay

Polsko se stalo americkým trojským koněm

Pravicová polská vláda tak zostřuje vztahy s Ruskem, že to donutilo bývalého polského prezidenta Lecha Walesu, aby se kriticky vyjádřil, napsal list Izvestija.

»Kdybychom se uměli domluvit s Ruskem, dali bychom jasný signál celé Evropě i USA. Protože oni zneužívají naše různice. Nepotřebujeme noření se do minulosti, potřebujeme se s Ruskem domluvit, do Moskvy vždy bylo blíž než do Washingtonu,« uvedl Walesa, který například kritizoval vládu, že nepozvala ruského prezidenta Vladimira Putina na výročí osvobození Osvětimi.

Jeho slova vyvolala ohlas v Rusku, ale také v Berlíně a Bruselu.

Letos v únoru požadoval náměstek polského ministra zahraničí Pavel Jablonský od Moskvy kompenzace za »škody, které Polsku vznikly v letech druhé světové války«.

Současná vládnoucí strana Právo a spravedlnost předtím přišla s tím, že druhou světovou válku »zahájily ruku v ruce nacistické Německo a Sovětský svaz«, proto prý má Polsko právo na reparace od Ruska. Reparace však Polsko požaduje i od Berlína, proto tamní zájem o Walesovy výroky.

Brusel zase zaregistroval odpor Walesy proti roli, kterou si pravicová vláda pro Polsko vybrala. Totiž stát se americkým trojským koněm v Evropě. Vláda to dokazuje velmi často. Například dohodla se s USA na zřízení vojenské základny, kterou polská strana za své prostředky postaví a bude i trvale financovat. Vláda vybrala název, který svědčí o jejím »řiťolezectví«: Fort Trump. Američané už jednu základnu v Polsku staví, koncem letošního roku by měla zahájit provoz základna v Redzikovu, asi 150 kilometrů od Gdaňska, Američané tam rozmístí radarové systémy a rakety pravděpodobně jaderné. O tom se však mlčí. O to více se v Polsku mluví o »nebezpečném« posilování ruské obrany u polských hranic v Kaliningradské oblasti, které je reakcí na základnu v Redzikowu.

Poláci dráždí Brusel řadou dalších trucpodniků, nejvíce asi zatvrzelou snahou stavět budoucnost polské ekonomiky na uhlí. Hodlají dál vyrábět drtivou většinu elektřiny v uhelných elektrárnách, hodlají dál používat k vytápění domů uhlí, otevírají nové těžební kapacity, staví další uhelné elektrárny. Pochvalná slova za to sklízejí v Bílém domě, i jeho současný pán neuznává nebezpečí změny klimatu, i on ho pokládá za vymyšlené. Okamžitý profit je mu milejší než možné budoucí problémy. Stejně tak polské vládě, která ze všech sil hází do stroje EU písek. Alespoň tak to vidí Brusel. Třeba místopředseda Evropské komise Josep Borrell, národností Španěl se suše podivil: »Nechápu, jak může Varšava lézt do zadku zemi, která měla patronát nad Frankovým režimem.«

Obraz nepřítele

Ve vztahu s Ruskem se Varšava všemožně snaží vykreslit obraz nepřítele. Předminulou neděli například nacionalistická organizace »Všepolská mládež« zabrala centrum Krakova, aby tam inscenovala »popravy polských vlastenců rudoarmějci«. Velvyslanec Ruska v Polsku Sergej Andrejev to komentoval, že se Poláci pokoušejí falšovat historii a dostat ji pod kontrolu svých konjunkturálních zájmů.

Nejde však jen o inscenace na náměstích, »Všepolská mládež« je postupně převádí v řadě míst, ale třeba také o to, že od roku 2014 byla zničena asi stovka památníků sovětským vojákům. Stalo se tak v rámci »dekomunizace«, programu, který schválila pravicová vláda. Podle programu má být zničeno 450 památníků a pomníků z doby, kdy bylo Polsko lidovou republikou, z toho polovina byla postavena jako vyjádření vděčnosti Rudé armádě. Polská vláda přitom tvrdí, že jde o polskou vnitropolitickou věc, že Moskvě do ní nic není.

Moskva nemlčí, upozorňuje na polskou falsifikaci dějin. S komentáři vystupuje i osobně prezident Vladimir Putin. Opakovaně upozornil, že u vzniku druhé světové války stálo Polsko, a to svou účastí na dělení Československa po mnichovském diktátu. Také je známo, že s nacistickými okupanty spolupracovala řada Poláků. To ovšem »vlastenecká vláda ve Varšavě« nepřizná. Raději falšuje historii. Nicméně Walesa znovu a znovu vyzývá k rozumu. »Nehrabat se v minulosti, nepřizpůsobovat si ji, ale domluvit se o budoucnosti,« je jeho krédem.

(jo)