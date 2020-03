Ilustrační FOTO - Pixabay

Ústí nad Labem sužují divočáci

Město Ústí nad Labem domluví další odstřely divokých prasat, které se po desítkách pohybují zejména ve večerních a nočních hodinách mezi panelovými domy.

Primátor Petr Nedvědický (ANO)po středeční schůzce se zástupci městské policie, mysliveckého spolku, odboru životního prostředí a městských lesů uvedl, že chce využít všech možností, které jsou k dispozici. Město bude dále pokračovat v opatřeních, která vedení zavedlo v předchozím období. Jde třeba o instalaci pachových ohradníků a fotopastí, které mají ověřit pohyb prasat. Odbor životního prostředí bude dále vydávat myslivcům povolení k odstřelu prasat i na nehonebních pozemcích.

»Okolo našeho domu (ulice Dukelských Hrdinů, městská část Všebořice) jsou jich mnohdy i desítky,« řekla Alice Hrušková, která byla několikrát svědkem nočního řádění zvířat. Dodala, že se lidé báli vylézt z aut. Na místo volají pokaždé policii, která zvěř rozhání sirénami.

Městská policie zvýšila počet hlídek v noci na sídlištích. Strážníci se zaměřují na plašení a zahánění prasat, a to i za použití zvukových efektů. Lidem město nedoporučuje, aby se o to pokoušeli sami. Většina bachyní má mladé, setkání s nimi může být nebezpečné. Lidé, kteří prasata uvidí, se mohou obrátit na tísňovou linku 156, v úředních hodinách na odbor životního prostředí magistrátu města. Místní by také měli mít více pod dozorem své psy a nepouštět je na volno. Ohrožená bachyně může zaútočit nejen na psa, ale i na jeho majitele.

Město zároveň vyzývá vlastníky pozemků k důkladné údržbě trávníků. Zbytky úrody a zbytky zeleně by zahrádkáři rozhodně neměli vyvážet za plot. Jestli je nechtějí kompostovat, mohou je odvést do sběrného dvora. Podobně je třeba udržovat pořádek u kontejnerů na odpad, uvedlo město na stránkách.

Jednou ze zasažených oblastí je zahrádkářská kolonie v ulici V Lukách. »Ničí i ploty,« řekla jedna ze zahrádkářek. Prasata také vyrýpávají již zasazené rostliny.

Krajské město podporuje odstřel černé zvěře od roku 2015, kdy zaplatilo 17 700 korun za 59 ulovených kusů. Nejvíce odstřelů provedli myslivci v roce 2017, kdy město vyplatilo 47 700 korun za 159 zastřelených divočáků.

