Cena vepřového masa trhá rekordy, domácí produkce nestačí

Už jsem o tom psal v souvislosti s likvidací vepřína v Letech. V současné době náš Jihočeský kraj hlásí za minulý rok další úbytek téměř devíti tisíc kusů prasat. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Domácí produkce loni pokryla podle Ministerstva zemědělství ČR pouhých 51 procent tuzemské spotřeby.

Český trh není v produkci vepřového masa už dlouho soběstačný. Většina vepřového na pulty českých obchodů tak putuje z dovozu, který ani nemusí být tak kvalitní, jako byla naše produkce. Někteří doufají, že krize v Číně, kterou trápí africký mor prasat, pomůže nastartovat chov prasat u nás. To by však vyžadovalo pro tuzemské chovatele vytvořit jiné vhodnější podmínky. Zatím se tak nestalo, stále řešíme excesy minulých pravicových vlád. Pokud by to takto dál pokračovalo, budou vepřová šunka či párky jen pro ty nejbohatší. A jak jsem kdysi psal, to bych si rozhodně nepřál. Stále si také nemyslím, že by důvodem současných cen byl jen africký mor prasat a likvidace chovů např. v Číně. Viníkem jsou především naše minulé vlády, které se o naši soběstačnost nestaraly a svými kroky doslova devastovaly domácí produkci potravin. Snad to tato vláda změní...

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM