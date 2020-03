Koronavirus, nařízená karanténa a rodina

Opatření nařízená vládou zasáhnou mnohé z nás. Jednotlivce i rodiny. Ať už řešíme, jak skloubit práci, péči o děti, návazně i ekonomickou stránku věci, nelze tato opatření nevnímat. Nemáme nic cennějšího nežli zdraví své i svých blízkých. Je nutné pochopit současný stav a snažit se nepropadat panice a stresu. Odborníci v posledních dnech začínají řešit, jak lidé zvládnou nařízenou karanténu s ohledem na uzavřený prostor, kde trávili mnohem méně času. Doporučení je jednoznačné, pokud máte děti, věnujte se jim, dejte do pořádku vše, co jste dosud odkládali a můžete řešit doma, vraťte se ke koníčkům, které jste měli rádi a není třeba je realizovat mimo domov.

V životě každého z nás, vzhledem k pracovnímu vytížení, musela spousta věcí stranou. Děti, které nejsou ve škole, mimo zadaných úkolů ze školy váš zájem určitě ocení. K naplnění času stráveného spolu je možné využít různé hry, povídání, ale i komunikaci s okolím přes sociální sítě.

Ani náš stát to nemá jednoduché. Snaží se a bude i nadále snažit řešit ekonomickou situaci potřebných, rozhodně jich nebude málo. Obejít nastolená opatření ohledně koronaviru je nejvyšší mírou bezohlednosti, kterou bychom mohli zapříčinit jeho další šíření. Varovným příkladem pro nás může být stav v Itálii. Rozhodně to nebude procházka růžovým sadem, lidé, kteří celý život pracují v každodenním rytmu, nejsou nadšeni z toho zůstat v izolaci. Člověk však nemůže rezignovat, doba nám přinesla neočekávanou nákazu, se kterou se neumí ani vědci vypořádat. To, jak žijeme, chováme se k sobě a k ostatním, je příkladem smyslu pro odpovědnost. Ti, kteří mají v sobě pocit této zodpovědnosti, jistě pochopí, že není příliš řešení, jak omezit šíření koronaviru.

Ženy dnes jsou zcela emancipované a řeší pracovní povinnosti ve stejné míře jako muži. Mnohé z nich na nich nejsou závislé. V této situaci však pro každou ženu je nejpřednějším cílem ochrana svých blízkých, dětí a přátel. Věřme, že se podaří zabránit tomu, aby se lidé dostali do neřešitelných situací. Se svými problémy i v případě karantény se mohou obrátit na úřady prostřednictvím internetu a požádat je o pomoc. Každý z nás musí udělat maxim pro to, abychom tuto situaci zvládli a mohli se vrátit k normálnímu stylu života běžných dnů.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny