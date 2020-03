Ze koronavirus může StB!

Celý svět reaguje s drsnými, ale adekvátními – vzhledem ke zdraví občanů – opatřeními na zvyšující se tempo šíření nového typu koronaviru. Valná většina lidí to chápe. Ne tak Jan Hrušínský. Syn slavného otce, který se netají svými havloidními názory, přetavenými v radikální nenávist všech, co mají jiný celosvětový postoj – od prezidenta Zemana, přes komunisty, až po premiéra Babiše. Na toho ostatně Hrušínský svedl vše. »Likvidace všech nepohodlných. Likvidace malých, fungujících firem. Dnes premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení,« napsal v úterý, kdy začala platit mimořádná opatření v celé zemi, principál Divadla Na Jezerce. Dále píše o »bandě z Hradu«, »komunistickém udavači« či »šíření smrtelného viru StB«. »Kdo už konečně pošle do karantény všechny Bureše a Falmery, Zemany a Klause, všechny prodejné Marky Prchaly, schopné udělat pro prachy a pocit moci cokoli?!!!!!«

Inu, co dodat? Jana Hrušínského musíme, chtě nechtě, politovat. Číňané a Italové se spikli a vymysleli nový typ smrtelného viru, jen aby se jim konečně povedlo zničit českým státem dotované Divadlo Na Jezerce. To je pech. A co je ještě horší, že v šíření koronaviru má prsty StB! Děkujeme, pane Hrušínský, za zásadní odhalení. Ta organizace je prostě nesmrtelná.

A naprosto chápu vyjádření, že nejhorší je, že jmenované osoby (a neosoby) pro prachy udělají cokoli, kdežto pro pana Hrušínského jsou peníze až na posledním místě. Či spíše, jak se říká v notoricky známém vtipu, jsou pro něj »až na prvním místě«. Pokud totiž někdo nadřadí zisk ze svého podnikání nad zdraví spoluobčanů, netřeba k tomu cokoli dodávat. Proč si také na StB, komunisty, Číňany a kdovíkoho ještě, nestěžují třeba hokejisté, kteří jedním neuskutečněným zápasem přijdou v play off až o pět milionů korun? Proč také netvrdí, že StB nechce, aby se uskutečnilo finále extraligy, a tak na nás poštvalo nový typ viru?

Je mi vás líto, pane principále Divadla Na Jizerce, bojujte! Celý svět se proti vám spikl. Jsem ale rád, že se nemusím bát o své zdraví a zdraví většiny dalších občanů České republiky. Vždyť koronavirus je namířen jen proti Divadlu Na Jezerce…

Petr KOJZAR