Copatý Nobel

Kdykoli se ve zpravodajství v televizi objeví, nastává ve společnosti, a to myslím nejenom obecně, ale třeba i jenom v rodině, ve škole nebo i v hospodě, jakýsi rozkol. Není to půl na půl, prozatím se nechala touto copatou teenagerkou oblbnout jen menšina lidí.

Vidím to na menšinu, co se snaží někam patřit, protože nejsou zařazeni, a na tu, o které se nebudu konkrétněji vyjadřovat, protože je to skupinka lidí, co se moc nesnaží o dané věci přemýšlet anebo přemýšlí až moc.

Nelze si nevšimnout, že jejich copatá hrdinka, která dokáže svým, nevím ani čím, ale říkejme tomu charisma, dát dohromady skoro třicet tisíc lidí, kteří jakožto její podporovatelé by mohli planetě pomoci, třeba výsadbou stromků, sběrem odpadků spojených například s osvětou, dokázali jediné, na této předem ohlášené demonstraci po nich zůstal pohamtaný trávník. Respektive po nich žádný trávník nezůstal.

Jejich guru a modla vzápětí tweetovala fotografie z demonstrace, pravděpodobně mobilem, který byl na solární energii nebo ještě lépe na její svatou moč.

Je dost legrační, že si nebereme poučení z minulosti. Už mistr Jan Hus kázal v Betlémské kapli o jidášských kněžích, kteří pijí víno a káží vodu. Gretka se však všemi těmito znaky prezentuje. Nemá cenu psát o jisté jachtě, co poté, co ji převezla přes Atlantik, byla rozložena a v letadle putovala zpět na místo, ze kterého vyplula. Má ale cenu psát o tom, že ve světě kvůli klimatickým změnám umírá mnoho lidí, má cenu psát o tom, že je to pravda, ale v současné situaci, kdybychom i přistoupili na copaté požadavky, by těchto lidí NE umíralo, ale umřelo mnohem více?

Ona je Gretka poněkud zahleděná do sebe a svého problému, a protože nechodí do školy, nemůže tudíž ani vědět, že elektrifikovat Evropu z obnovitelných zdrojů by znamenalo vystěhovat Francouze a jejich krásnou zemi osázet miliony větrných elektráren.

Nemohu se prostě zbavit pocitu, že tato modla využívá moderních technologií k prosazování svých soukromých duševních bubáků a jako neznalé mladé děvčátko se nechává neustále hlouběji nevědomky vtahovat do kšeftů mocných. Ti ji pak velmi humorně nominují na Nobelovu cenu. Zajímalo by mě, jak dlouho bádali, za co jí to dají. Asi si hodili korunou. Takže, co třeba nominace za mír?

Já bych na to šel jinak, prostě něco za zásluhy, třeba za pohamtaný trávník.

Pavel JÁCHYM