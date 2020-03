Konec sportovních akcí kvůli koronaviru

Kvůli pandemii koronaviru vláda zakázala v Česku sportovní akce s účastí nad 30 osob. Od pátečního rána platí také zákaz vstupu na sportoviště, což znamená zastavení všech soutěží v zemi. Vedle hokejové extraligy se tak nebude hrát ani nejvyšší fotbalová soutěž, která měla pokračovat bez diváků. Všechny soutěže už přerušily také domácí basketbalový či volejbalový svaz.

Sportovci a kluby mohou mít za současných podmínek problémy také s organizací tréninků. Vláda v reakci na rychlost šíření nákazy v Česku zpřísnila opatření zavedená od úterka, kdy zakázala akce s účastí od 100 osob. Zároveň vyhlásila na celém území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů.

Definitivně byla ukončena sezona hokejové extraligy. Mistrovský titul nebude udělen. Český svaz ledního hokeje pokračování soutěže nejprve na dva týdny přerušil a po čtvrtečním rozhodnutí vlády oznámil, že vyřazovací část už se dál hrát nebude.

Extraliga nevyhlásí vítěze, opustí ji poslední Kladno. V nejvyšší soutěži Rytíře nahradí České Budějovice, které vyhrály základní část první ligy. Play off druhé nejvyšší soutěže bylo také zrušeno.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, ve středu rozhodla o tom, že se první a druhá liga budou hrát bez diváků s účastí nejvýš 100 osob na stadionu. Už při dodržení této kvóty museli fotbalisté přistoupit k velkým omezením lidí na stadionu a po zpřísnění počtu už zápasy uspořádat nejdou.

Osud dvou nejvyšších fotbalových soutěží je nyní nejistý. V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a následná pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.

O přerušení zápasů rozhodla také Fotbalová asociace ČR, která řídí nižší soutěže od třetí ligy včetně mládežnických a také domácí pohár MOL Cup. Odloženy byly i všechny akce reprezentačních výběrů do 17 a 19 let, které se měly konat od 14. března do 14. dubna.

Český olympijský výbor (ČOV) na neurčito přesunul také akce plánované na začátek dubna, v jejichž přípravách ještě v úterý pokračoval. Jedná se o vyhlášení cen fair play za rok 2019 spojené se seminářem Fair play jako životní postoj a vyhlášení Trenérky a cvičitelky roku 2019.

(zr)