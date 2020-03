Ilustrační FOTO - Pixabay

Platí nouzový stav. Akce jen do 30 lidí

Od včerejších 14.00 platí kvůli výskytu koronaviru nouzový stav na celém území České republiky. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. Na tiskové konferenci to po mimořádném zasedání vlády řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situacích, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí podle ústavního zákona neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle.

Stát od dnešních 06:00 zakazuje do odvolání akce s účastí přesahující 30 lidí. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce, veřejné i soukromé. Zákaz se nevztahuje na schůze a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a na pohřby.

Platí zákaz vstupu veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) upřesnil, že zákaz vstupu na sportoviště se netýká těch pod širým nebem. »Venkovní sportoviště zůstávají otevřená,« řekl.

Mezi 20:00 a 06:00 je zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb. Od dnešních 06:00 musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Hamáček uvedl, že restaurace mimo obchodní centra mohou fungovat, i když je navštíví víc než 30 lidí. Zdůraznil však, že vyhlášená zavírací doba platí pro všechny podniky, které nabízejí ke konzumaci jídlo nebo nápoje, tedy i na bary, které nenabízejí stravování.

Zeman: Táhnout za jeden provaz

Vláda zakázala s účinností od dneška přítomnost žáků na základních uměleckých školách. Už od středy byla zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách.

Mateřské školy naopak stále uzavřeny nebudou. »Myslíme si, že bychom způsobili ještě větší problémy matkám, protože hlídání u menších dětí je více problematické. Dopadá to už na zdravotní sestry. Samozřejmě někteří zřizovatelé a provozovatelé se rozhodli to takhle řešit,« poznamenal premiér.

Babiš nevyloučil, že pokud se nepodaří zastavit šíření koronaviru, vláda se bude zabývat možností uzavření obchodů s výjimkou potravin a lékáren. Zatím to podle něj nebylo potřeba. »Samozřejmě se může stát, že se k tomu vrátíme,« řekl.

Vládní opatření proti koronaviru považuje prezident Miloš Zeman za nezbytná. Vyzval lidi, aby dodržovali stanovená pravidla a nepodléhali strachu a panice. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. »Opatření přijatá vládou České republiky jsou nezbytná pro ochranu zdraví nás všech,« uvedl Zeman. Kabinet má plnou podporu prezidenta. »Prosím, dodržujte stanovená pravidla. Zároveň vás všechny prosím, nepodléhejte strachu a panice. Naše země vždy dokázala překonat všechna protivenství. Dokážeme to i nyní,« uvedl Zeman. Dodal, že všichni mají táhnout za jeden provaz a být k sobě vzájemně ohleduplní a laskaví.

Onemocnění zasáhlo všechny kraje

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) už před jednáním vlády připustil, že se situace kolem koronaviru nevyvíjí dobře a je třeba reagovat rychle a razantně, aby se ČR nedostala do stavu, jaký je v některých jiných zemích.

ČR nyní čelí nárůstu počtu pacientů nakažených novým typem koronaviru, podle Babiše jich je 96. Stovky lidí jsou v karanténě.

Onemocnění se už objevilo ve všech 14 krajích. Nejvíce nakažených v ČR je nyní v Praze, následují Ústecký a Středočeský kraj.

V souvislosti s tím včera prezident Lékařského odborového svazu – Svazu českých lékařů Martin Engel a předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková uvedli, že epidemie zhorší personální situaci v nemocnicích, a apelovali na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Vojtěch ve středu řekl, že nemocnice dostanou první dodávku 200 tisíc respirátorů v pátek, další desetitisíce pak každý týden.

Ochranné pomůcky, zejména respirátory a roušky, by podle Žitníkové měly být distribuovány rovnoměrně. Nesouhlasí s tím, že první je dostanou velké nemocnice. Měly by jít shodně i do malých nemocnic a do sociálních služeb. »Mohlo by pomoci, aby každý pacient při vstupu do nemocnice dostal roušku,« uvedla Žitníková. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zdravotníci jsou spolu se seniory nejohroženější skupinou. Do sociálních služeb by podle Vojtěcha mělo přijít začátkem příštího týdne asi 100 tisíc roušek.

Některé nemocnice nebo ambulance podle odborů v současné době dostatek ochranných pomůcek nemají. »Z hlediska pracovního práva může zaměstnanec, který nemá ochranné pomůcky, odmítnout výkon práce,« uvedla Žitníková.

Personální situaci uzavření škol podle Žitníkové sice zhoršilo, zpomalení šíření epidemie je však důležitější. Je ale podle ní také důležité kvůli tomu zdravotníky nepřetěžovat, neprodlužovat jim směny. »Doporučujeme, aby nemocnice kontaktovaly bývalé zaměstnance. Mohli by pomoci na dohody nebo zkrácené úvazky,« dodala. Připomněla, že pandemický plán počítá také se zapojením studentů vyšších ročníků zdravotnických škol a lékařských fakult.

Hlavní hygienička odvolána

Vláda včera odvolala hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou. Řízením úřadu místo ní pověřila ředitelku středočeské hygienické stanice Jarmilu Rážovou. »Podle našeho názoru paní hlavní hygienička nezvládla svoji práci a svoji pozici,« řekl Babiš. Hlasování kabinetu bylo podle Hamáčka jednomyslné.

O konci Gottvaldové ve funkci média spekulovala už před měsícem. Poslanci v únoru upravili podmínky vzdělání potřebného pro funkci hlavního hygienika, podle návrhu bude muset mít lékařské vzdělání se specializací v oboru hygieny. Gottvaldová takové vzdělání nemá a požadavek na něj má za přežitek. Gottvaldová vystudovala na brněnské Masarykově univerzitě obor výživa člověka. Hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví je od července 2016. Z místa hlavní hygieničky je možné ji nyní odvolat jen tehdy, pokud by se v kárném řízení prokázalo její vážné pochybení.

Politici v karanténě

Kvůli šíření nového typu koronaviru chtějí ústavní činitelé omezit své zahraniční cesty. »Protože říkáme lidem, že by měli zůstat doma a aby pokud možno nechodili nikam do společnosti, a tím nezvyšovali riziko nákazy, takže by se politici měli chovat podobně,« řekl novinářům předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po středeční schůzce na Pražském hradě. Dodal, že z dohodnutého rušení zahraničních cest mohou existovat výjimky a je například na prezidentovi Miloši Zemanovi, zda pojede na plánovanou cestu do Číny.

Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka nejde o zrušení zahraničních cest, ale o jejich omezení.

Podobně se vyjádřil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). »Nejedná se o plošné rušení, ale samozřejmě plán cest vychází z vývoje situace. Osobně odkládám všechny cesty, které nejsou nezbytně nutné,« sdělil ČTK.

Zeman se chce zúčastnit dubnového summitu zemí střední a východní Evropy s Čínou. Bude se konat v polovině dubna v Pekingu.

Někteří senátoři si však z doporučení svého předsedy těžkou hlavu nedělají. V karanténě jsou kvůli epidemii nového typu koronaviru dva čeští senátoři, kteří navštívili Itálii. Tisková tajemnice Kanceláře Senátu Sue Nguyen řekla, že těmito senátory jsou Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21) a Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Nakažení koronavirem u nich testy neprokázaly, dodala.

Horní komora má na příští týden naplánováno další zasedání, Vystrčil naznačil, že v případě nezbytnosti by ho mohla zrušit.

Chybí roušky pro poslance

Sněmovna se kvůli koronaviru ve středu rozhodla předčasně ukončit své zasedání. V případě Senátu by stejný krok znamenal, že zákony, které má projednat, by byly postoupeny prezidentovi jako přijaté. Horní komora má totiž na rozdíl od Sněmovny z ústavy na projednání zákonů pouze 30 dní od obdržení tisku s výjimkou zákonů ústavních.

Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) včera řekl, že Sněmovna je připravena se mimořádně sejít, pokud by bylo nutné v souvislosti se šířením nového koronaviru přijmout zákony. »Je zřejmé, že dopady na společnost budou velké. S velkou pravděpodobností budou nutná legislativní opatření,« řekl Vondráček.

Od opozice má ujištění, že pokud by bylo potřeba schválit zákon ve stavu legislativní nouze, je připravena takový postup podpořit. Ve stavu legislativní nouze je teoreticky možné schválit zákon za jediný den. Pokud by se Sněmovna měla sejít, potřebovala by podle Vondráčka pomoc vlády, třeba v podobě ochranných prostředků. »Nemáme roušky pro 200 poslanců, například,« podotkl.

EU jako celek mohla udělat více

Ministerstvo zahraničí doporučilo Čechům ve Spojených státech, aby zvážili předčasný návrat v souvislosti s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázat vstup na území USA lidem ze zemí schengenského prostoru kvůli koronaviru. Češi by také měli být v kontaktu s aerolinkami, u kterých si koupili letenky, protože není vyloučeno, že budou rušeny lety, uvedlo ministerstvo.

Hamáček upozornil, že vláda nemá možnost české občany z USA vyzvednout. Trump při zdůvodnění svého kroku obvinil Evropskou unii, že proti koronaviru nekoná dostatečně rychle. Podle Hamáčka mohla Evropa udělat v přípravě na šíření koronaviru víc. »EU jako celek mohla udělat více. Samozřejmě ten hlavní problém je v Itálii, to víme všichni. Do jisté míry Česká republika má výhodu, že ten postup je proti Itálii zpožděn. Takže my se musíme učit,« uvedl při příchodu na jednání vlády na dotaz ohledně Trumpovy kritiky.

Vzhledem ke změnám v letecké dopravě čeští dopravci Smartwings a České aerolinie umožní bezplatnou změnu termínu rezervací veškerých letenek. Týká se to odletů až do konce června. Bezplatné změny začala nabízet také většina zahraničních dopravců.

Opatření vlády jsou odpovídající nebezpečí

Otázky Haló novin pro stínovou ministryni zdravotnictví za KSČM Soňu Markovou

Jak byste celkově zhodnotila dosavadní přístup vlády ke koronaviru? Reaguje včas, anebo je něco, co podle vás podcenila?

Dosavadní přístup vlády považuji za přiměřený vývoji situace. Jistě, dá se polemizovat o včasnosti nebo důraznosti některých postupně přijímaných opatření, ale po bitvě je každý generál.

Za spíše demonstrativní gesto, které má podtrhnout současné kroky vlády ochránit občany České republiky před nebezpečím nákazy COVID-19, považuji v tuto chvíli odvolání hlavní hygieničky Evy Gottvaldové. Nicméně paní Rážová, která by ji měla nahradit, má moji plnou důvěru. Považuji ji za vysoce kvalifikovanou a schopnou odbornici na svém místě.

Také aktuální vyhlášení nouzového stavu je, dle mého názoru, odpovídající nebezpečí, které ohrožuje zdraví a životy občanů České republiky. Jde totiž o maximální ochranu lidí a možnost použít i mimořádné prostředky. Nyní je třeba na základě všech těchto i pro občany nepříjemných opatření rozložit případný nárůst pacientů do delšího časového období, aby to byl schopen náš zdravotnický systém zvládnout. Jsem přesvědčena, že se mezitím podaří lékařské vědě připravit léčivou látku a nejlépe i vakcínu.

Zdravotnické odbory apelovaly na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky. Některé nemocnice nebo ambulance podle nich v současné době dost ochranných pomůcek nemají. Varovaly, že z hlediska pracovního práva může zaměstnanec, který nemá ochranné pomůcky, odmítnout výkon práce. Jsou taková vyjádření namístě?

Zdravotnické odbory mají velmi dobrý přehled o situaci v jednotlivých nemocnicích a jejich vyjádření tedy považuji za kompetentní. V situaci, kdy čelíme pandemii COVID-19, je prvořadé ochránit zdravotníky. Proto ten důraz na dostupnost ochranných prostředků právě pro ně. Zároveň by se měla pozornost věnovat i ambulancím praktických lékařů a dostatku ochranných pomůcek a informací pro ně.

Vláda v podstatě od začátku doporučovala obyvatelům nejezdit do Itálie, kde je tato situace nejhorší. Navzdory tomu tam mnoho lidí vycestovalo. Doporučení nerespektovali ani někteří politici, kteří jsou nyní v karanténě. Co o přístupu těchto lidí soudíte?

To, že přes upozorňování na možné nebezpečí nákazy někteří lidé odjeli v době jarních prázdnin do Itálie nebo na další místa, kde již byl zaznamenán výskyt koronaviru, považuji za absolutně nezodpovědné. Tito lidé ohrozili nejen sebe, ale také všechny ostatní, s kterými přišli do styku po svém návratu. Opět se ukazuje, jak »nemocná« sobeckostí a nadvládou peněz je naše současná společnost. Tito lidé nyní automaticky předpokládají, že se o ně solidární zdravotní systém postará. Také mě děsí některé slovní výlevy těch, kteří vždy urputně bojovali za svobodu všeho druhu a co nejmenší přispívání do solidárního zdravotního a sociálního systému, byli proti placení »zbytečných« daní státu, a nyní od téhož státu požadují stoprocentní kompenzace. Současná krizová situace by také měla být počátkem reflexe všech odpovědných za stav českého zdravotnictví. Jasně se ukazuje, že zatímco navyšování výdajů na zbrojení není potřebné, tak zvyšování finančních prostředků do zdravotnictví je naprosto namístě.

Jana DUBNIČKOVÁ