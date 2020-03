Ilustrační FOTO - Pixabay

Nouzový stav pro celou ČR

Vláda vyhlásila kvůli výskytu a šíření koronaviru na 30 dnů nouzový stav na celém území České republiky. Začal platit od druhé hodiny odpoledne. Důvodem je ohrožení zdraví obyvatel. V ČR už platí zákaz konání všech akcí, při nichž by se na jednom místě mohlo shromáždit víc než 30 lidí.

Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce. Zákaz se netýká schůzí a zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a pohřbů. Otevřené zůstávají školky, a také supermarkety i menší obchody, lékárny a nemocnice, v provozu zůstává městská hromadná doprava.

Pobyt v restauracích a hospodách bude omezen pouze do osmi hodin večer, a pak od šesté ráno. Úplný zákaz platí pro provozovny stravovacích služeb v nákupních centrech. Vláda také rozšířila zákaz výuky o základní umělecké školy.

Po mimořádném zasedání vlády to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Návrh na vyhlášení nouzového stavu před jednáním kabinetu už avizoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Poté řekl, že vyhlášení nouzového stavu umožní vládě pružněji reagovat na situaci kolem koronaviru. Podle Babiše mají ministři právo přijímat zvláštní opatření, vláda však rozhodla, že budou svá rozhodnutí s kabinetem konzultovat.

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vláda o jeho vyhlášení musí podle ústavního zákona neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle.

»Respektuji rozhodnutí vlády, obzvláště vzhledem k nárůstu případů. Situace je před kulminací. Když do toho přiberu nečinnost německé vlády – to snad je urážející, co řekla Angela Merkelová, tak se vládě České republiky nedivím, a nejen zavření hranic s Rakouskem a zejména se Spolkovou republikou Německo, ale i další opatření na snížení počtu nakažených považuji za správné. Jsem přesvědčen, že opatření budou účinná. Ale záleží i na občanech, aby byli zodpovědní,« uvedl první místopředseda poslanecké Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Je to další stupeň opatření. Budeme se však potýkat s nedostatkem lidí, jak jsem už zmiňoval tento týden na tiskové konferenci, nouzový stav by se měl především řešit tak, že by se vytipovaly klíčové oblasti infrastruktury a tam by se zabezpečilo, že se tam nesmí dostat žádná cizí noha. To by však znamenalo, že lidé budou třeba celých 24 hodin na pracovišti izolovaní, nedostanou se ani domů,« řekl k tomu našemu listu místopředseda bezpečnostního výboru Sněmovny, stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček.

Vláda má volné ruce k zodpovědnějším řešením

»Požadoval jsem už minulý týden, aby se o nouzovém stavu vážně uvažovalo, protože to vládě uvolňuje ruce k zákonné cestě k účinnějším opatřením. Možná to mělo přijít o trochu dřív. Ukazuje se, že nelze nebezpečí pandemie podceňovat, jak se někdy dělo. Mnozí lidé odjížděli lyžovat do Itálie, třebaže na ně členové vlády apelovali, aby tam nejezdili,« reagoval na přísná opatření vlády předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Je přesvědčen o tom, že nouzový stav umožní vládě učinit takové kroky, které povedou k zodpovědnějším řešením. Přísná opatření mohou vést k tomu, že celkový dopad jak zdravotní, tak také ekonomický na naše občany bude mírnější. Bude-li to nutné, podle Kováčika by Sněmovna pokračování nouzového stavu po 30 dnech jistě odsouhlasila.

Ondráček je přesvědčen o tom, že v případě potřeby by měla vláda ve stavu nouze povolat na pomoc mediky. »Moje dvacetiletá dcera studuje na zdravotnickou záchranářku, měla by teď vykonávat praxi a místo toho, aby byla v nemocnici, sedí doma, protože školy jsou zavřené. Mohla by sloužit třeba i dlouhé služby. Mladých lidí se epidemie tak nedotkne, a místo abychom je využili, tak se válí doma. Já bych je povolal a nasadil, kde je třeba. Je to krizová situace,« dodal poslanec s tím, že jde o několik set lidí, kteří mohou pomáhat, což je podle něj nejlepší křest ohněm.

Komunističtí poslanci připomněli, že v ČR byl v minulosti nouzový stav vyhlašován především v souvislosti v povodněmi, například v roce 2002 či 2007, ale třeba i při orkánu v roce 2007. Většinou však šlo o ohraničená, postižená území. Tentokrát však platí pro celé území republiky.

Kontroly na německých a rakouských hranicích

Vláda také nařídila znovuzavedení kontrol na německých a rakouských hranicích. Od páteční půlnoci bude zakázáno přecházet hranice jinde než na 11 hraničních přechodech. Mimořádná opatření na některých přechodech byla zavedena již od 9. března. Při namátkových kontrolách pomáhá hasičům, policistům a celníkům i armáda.

»Na těch 11 vybraných přechodech snad kapacity zatím máme, ale poměrně rychle se vyčerpají. Bude to samozřejmě znamenat přesčasovou práci, lidé pak budou logicky chybět jinde,« míní Zdeněk Ondráček, nicméně zdůraznil, že kontrola lidí, kteří se vracejí do republiky, musí na hranicích být, i těch, kteří by k nám chtěli vstoupit. »Předpokládám, že cizinců nebude tolik,« dodal.

Platí také zákaz vstupu cizinců do ČR z rizikových zemí. Jsou mezi nimi třeba Čína, Jižní Korea, Itálie, Rakousko a Německo. Ministr Jan Hamáček také uvedl, že vláda zastavila vydávání víz i přijímání žádostí o ně. Nebudou se vydávat ani nová povolení k pobytu nad 90 dní, rozhodování o nich úřady přeruší. Od zítřka pak také platí zákaz cestování do krizových zemí. Jsou jimi Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie.

Pro české občany, kteří se budou vracet z 15 zemí uvedených na rizikovém seznamu, zůstane česká hranice otevřena. Omezena však bude hromadná doprava přes hranice. »Do pátku je možné využít autobus nebo vlak. Od půlnoci na sobotu už jen osobní dopravu. Všem českým občanům v zahraničí bude umožněn návrat,« řekl Hamáček s tím, že po omezení veřejné dopravy už budou moci přes hranici jen po vlastní ose.

Přes hranice budou moci přejíždět lidé zaměstnaní v zahraničí, kteří se však budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele. Hranice bude možné překročit pouze na vybraných hraničních přechodech. Z Německa: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný les, Hora sv. Šebestiána. Z Rakouska: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě, Mikulov.

