Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Filip se opřel do Hrušínského

Slova majitele Divadla na Jezerce Jana Hrušínského, že se vláda opatřeními proti koronaviru snaží zničit jeho divadlo, vyvolala v minulých dnech vlnu kritiky veřejnosti. Přidal se k ní i předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Hrušínský, známý jako fanatický odpůrce Miloše Zemana a Andreje Babiše, šokoval řadu lidí paranoidní konstrukcí zveřejněnou na Twitteru. »Likvidace Divadla Na Jezerce! Likvidace všech nepohodlných. Likvidace malých, fungujících firem. Premiér Bureš a kluk, který zastává funkci ministra zdravotnictví, ohlásili kvůli 38 nemocným lidem s příznaky lehké chřipky zákaz divadelních představení,« napsal Hrušínský před několika dny, v době, kdy už vlády po celé Evropě i v USA začínaly rušit sportovní utkání, vyučování, ba dokonce uzavírat hranice.

Také Filip byl Hrušínského zavilou nenávistí, paranoidním myšlením i sebezahleděností šokován. Podle něj Hrušínský vidí jen své ztracené zisky. »Divadlo, které Jan Hrušínský vede, má spoustu věrných diváků. Nikdy bych ale nepředpokládal, že peníze u principála divadla převládnou nad realitou. Zlehčování koronaviru ve vzteku, že mu stát nebude uzavření divadla kompenzovat, je víc než ubohé a nehodné člověka,« nešetřil kritikou Filip.

Podle Filipa je pozoruhodné, jak Hrušínský není schopný vnímat ostatní lidi, kteří jsou situací postiženi a ohroženi mnohem více než on. »Jan Hrušínský nepatří rozhodně mezi sociální případy. Jsou tu matky samoživitelky, senioři, kteří pomoc skutečně potřebují, a přesto opatření respektují. Využít karanténu k útokům na vládu a politiky, to bych od něj opravdu nečekal. Míra jeho bezohlednosti přesáhla mez lidského chápání. Koronavirus děsí svět, který počítá mrtvé, Hrušínský se stará o své finanční ztráty!« řekl našemu listu Filip, podle nějž je nutné si o to víc vážit lidí, kteří v těchto dnech opravdu pracují pro druhé a podstupují přitom často značné riziko, jako jsou lékaři, sestry, hygienici či pracovníci v sociálních službách.

Pozoruhodné je, že po vlně všeobecné kritiky Hrušínský nezacouval, naopak přidal další konspirační teorie. »Zkuste se zamyslet nad tím, zda ten, kdo ve vás vědomě vyvolává strach a přijímá právě nyní jedno opatření za druhým, tím náhodou neodvádí pozornost třeba od volby členů do Rady České televize,« poučoval Hrušínský rozhořčené kritiky svých výroků na sociálních sítích.

