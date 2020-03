Vítěz – absolutní nebo absurdní?!

»Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost« je ocenění, které uděluje ministerstvo průmyslu a obchodu subjektům z veřejné a soukromé sféry za odpovědné chování v sociální, ekonomické a environmentální oblasti.

V posledních týdnech zaplavilo Prahu 13 sdělení »Vaše radnice je absolutní vítěz«. Menším písmem je pak dopsáno, ve které kategorii. Není divu. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které tuto soutěž pořádá, v titulku tiskového prohlášení sděluje, že absolutním vítězem Národní ceny kvality je společnost Albert Česká Republika, s. r. o.

Úřad městské části Praha 13 se přihlásil pouze do kategorie »Národní cena společenské odpovědnosti«. Absolutním vítězem v této kategorii se náš úřad stal díky tomu, že porazil subjekty v podnikatelském sektoru jako »výrobce myček Miele« a »Technické služby Tábor« nebo ve veřejném sektoru příspěvkovou organizaci »Kulturní zařízení Ostrava – Jih« a »Státní podnik řízení letového provozu ČR«.

Vedení městské části se rozhodlo tento »úspěch« plošně sdílet se všemi obyvateli Prahy 13. Reklama se objevila ve stanicích metra, placené příspěvky na Facebooku, velkoplošné billboardy podél cest, reklama v měsíčníku STOP i na televizním kanálu TV13. Z čeho je tato kampaň financována? O tom bude jedna z našich interpelací na vedení Zastupitelstva MČ P13 na březnové schůzi.

Neméně zajímavá je také věta na plakátu, kterou radnice děkuje za zisk tohoto ocenění občanům Prahy 13. Přitom ti, kdo se o tuto cenu zasloužili, jsou úředníci radnice pod vedením tajemníka Jaroslava Mareše, kteří obstáli v létě 2019 při hodnocení dvoučlenné poroty vyslané z ministerstva.

Je nutné zdůraznit, že způsob vedení úředníků naší městské části je dlouhodobě na vysoké úrovni a obecně na práci zaměstnanců úřadu není velké množství stížností. Za to by jim měl patřit dík, ale spíše v podobě mimořádných finančních odměn, namísto reklamní kampaně propagující vedení radnice. Obecně by se daly tyto finance použít na smysluplnější a přínosné aktivity.

Tyto kroky radnice vyznívají jako samochvála placená z veřejných prostředků a s blížícími se volbami do Senátu v našem obvodě i jako možný výkop volební kampaně.

Luboš PETŘÍČEK, předseda ZO KSČM Praha 13

FOTO - autor