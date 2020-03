Ilustrační FOTO - Pixabay

TK po jednání vlády ke koronaviru

V Česku je 117 lidí nakažených novým koronavirem, testům se dosud podrobilo 2353 lidí. Hygienici se nadále snaží dohledávat lidi, se kterými byli infikovaní v kontaktu. V oblastech postižených koronavirem mimo Česko je podle dat mobilních operátorů nyní 205.000 Čechů, z nich 196.000 je v Evropě. Kvůli nákaze platí v Česku nouzový stav, od rána znovu zasedla vláda a čeká se na její prohlášení. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka vláda rozšířila povinnou karanténu pro Čechy vracející se z 15 rizikových zemí.

Původně se karanténa týkala pouze cestujících z Itálie. Nyní platí i pro dalších 14 rizikových zemí, ze kterých už vláda vyhlásila zákaz vstupu cizincům na české území. Zákaz vstupu se týká občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Čechům do těchto zemí kabinet zakázal cestovat. Čeští občané i cizinci s trvalým pobytem mohou do ČR přijíždět, budou ale muset do karantény. Cizinci mohou přijíždět pouze ze zemí, které vláda neoznačila za rizikové.

Stovky zahraničních studentů z programu Erasmus budou moct z Česka vycestovat navzdory omezení, které kvůli šíření koronaviru zavedla česká vláda i další země. České studenty na výjezdu v programu Erasmus v zahraničí osloví ambasády. "Jsme připraveni přivézt je zpět," sdělil ČTK Petříček. Jen v Itálii bylo počátkem března na výjezdu přes Erasmus 150 studentů z Česka.

Češi v oblastech postižených koronavirem dostali prostřednictvím mobilních operátorů informační SMS od ministerstva zdravotnictví. Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. Proto by měla následovat další vlna rozesílání do rozšířeného seznamu lokalit. V Evropě bylo nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139.000), Francii (18.000), Španělsku (9800), Nizozemsku (7950), Itálii (7600), Švýcarsku (6900), Švédsku (3200), Norsku (1750) a Dánsku (1600). Dalších 7400 zpráv mířilo Čechům, kteří jsou v USA a 1600 SMS odešlo do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea).

Od soboty bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Částečně je omezen i letecký provoz. Od půlnoci budou na rakouských a německých hranicích znovuzavedeny kontroly, opatření vláda vyhlásila v rámci nouzového stavu. Policie předpokládá, že kontroly budou prodlouženy až o 20 dnů. Slovensko plánovalo uzavřít hraniční přechody s Českem, Maďarskem, Rakouskem a Ukrajinou. Na dálnici D2 se ráno na přechodu Lanžhot na Břeclavsku vytvořila až osmikilometrová fronta především kamionů.

Testy na koronavirus provádí už 18 ověřených laboratoří. Kontrolují vzorky odebrané zdravotníky, jsou mezi nimi i soukromá zařízení. I lidé, kterým testování nedoporučí lékař či hygienik, se mohou nechat otestovat, musí si to ale sami zaplatit. Testování odběrů u pacientů s podezřením na koronavirus bude i nadále provádět brněnská fakultní nemocnice, která v noci čelila kyberútoku. Základní provoz po útoku je v nemocnici zachovaný, zrušila plánované operace.

Vláda ve čtvrtek kvůli ochraně zdraví obyvatel před koronavirem vyhlásila v Česku na 30 dní nouzový stav. Omezení se dotknou cest do zahraničí a večerního provozu restaurací. Zavřená jsou divadla, kina, krytá sportoviště, kluby, knihovny či galerie. Zakázány jsou akce nad 30 účastníků. Už od středy jsou uzavřeny základní, střední i vysoké školy, řada měst zavřela či zavře i mateřské školy.

Na české občany dolehne také opatření, které zavádějí Spojené státy. Od půlnoci začne platit 30denní zákaz cestování z Evropy do USA, výjimkou je Británie. Do zámoří plánovalo vycestovat několik tisíc Čechů. Velké ztráty zaznamenají hlavně velcí evropští dopravci, u tuzemských leteckých společností naopak bude vliv omezení malý, řekli ČTK odborníci na leteckou dopravu. Firmy z cestovního ruchu v Česku se obávají při delším trvání opatření kvůli novému koronaviru ztráty až desítek tisíc pracovních míst a více než 100 miliard korun.

Aktualizované údaje o počtu nakažených v Česku ministerstvo zdravotnictví zveřejní ve 14:00. Lidé najdou informace o novém typu koronaviru na nově spuštěné adrese https://koronavirus.mzcr.cz, průběžně aktualizované stránky by měly odolat náporu návštěv.

