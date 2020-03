Liana Musatova představuje svou novou knihu.

Zajímavá setkání v Doněcké lidové republice

V Doněcku Gennadij Borisovič Lebeděv založil v roce 2016 neobyčejné muzeum Novoruska pod širým nebem. Poprvé jsem jej navštívil loni v listopadu se spisovatelkou Lianou Musatovou. Muzeum se rozkládá na nevelké zahradě u Gennadijova domu. Můžeme zde vidět celou historii občanské války na Donbase od roku 2014.

Muzeum je rozděleno na dvě části - Peklo a Ráj. V Pekle najdeme vše, co se týká války. Jsou zde panely s důležitými událostmi a různé předměty (zejména zbraně jako Točka-U, Uragán, Grad, miny, protitankové střely, ruční zbraně, dále rozbitou helmu příslušníka Berkutu, vybavení vojenského stanoviště a štábu aj.). Můžeme zajít dovnitř vojenského stanoviště i do budovy štábu. Ve štábu nás vítají hrdinové Novoruska-Motorola, Zacharčenko a Givi. Zvláštní pozornost je zde věnována sestřelení malajsijského Boeingu. Jasně je zde uvedeno, že letoun sestřelila ukrajinská armáda, což je dokumentováno fotografiemi, plánky, nákresy a informacemi. Uvidíme i kousky z letounu. V Ráji, který je na výše položené části zahrady, je užitková i okrasná zahrada, besídka s posezením a plocha na slavnosti, odkud je pěkný rozhled na celé muzeum. Gennadij bude pokračovat ve sbírání různých předmětů a informací a bude muzeum rozšiřovat.

Prezentace knihy

Moje známá spisovatelka Liana Musatova z Doněcka mě pozvala na představení své nové knihy. Konala se 28. listopadu v Klubu milovníků poezie Lotos v Ruském světě v Doněcké republikové všeobecné vědecké knihovně N. K. Krupské v Doněcku. Kniha obsahuje svědectví lidí z doby občanské války 2014-2019. Liana představila i mě. Promluvil jsem o naší Společnosti přátel LLR a DLR (např. o demonstracích před sochou Koněva a ukrajinským velvyslanectvím v Praze) a o práci Českého kulturního centra Julia Fučíka v Luhansku. I o nedávné cestě dětského pěveckého souboru Eťud-Tais z Alčevska do ČR. To vše vyvolalo bouřlivý aplaus lidí. Poté přednesli své básně.

V redakci Novorossiji

Na další den jsem měl domluvenou návštěvu v redakci týdeníku Novorossija v Doněcku. Šéfredaktor Dmitrij Dězorcev nebyl přítomen, tak mě přijala redaktorka Anna Gorelova. Redakce je vyzdobena snímky a kresbami hrdinů Novoruska - bojovníků za svobodu Donbasu. List začal spontánně vycházet v dubnu 2014, po začátku občanské války na Donbase. Zpočátku nepravidelně, od 21. května 2014 pak pravidelně jako týdeník. V době ostrých bojů (2014-15) byla hlavními zprávami hlášení z fronty. Po přijetí tzv. minských dohod v lednu 2015 se list stal klasickými novinami. V redakci pracuje šest redaktorů, nikdo není profesionální novinář. Jde stále o nadšence z roku 2014, kteří vytrvali dodnes. List spolupracuje s veteránem Velké vlastenecké války, zprávy mu posílá množství dopisovatelů. Novorossija o 12 stranách má náklad asi 8000 výtisků. Nejvíce informací je z DLR a LLR, dále z Ukrajiny a Ruska, méně z ostatních zemí. List píše o všech oblastech současného života, o veškerém dění. Velmi se věnuje historii Donbasu, pravidelně např. informuje o událostech Velké vlastenecké války. Od nedávna ho také zpestřuje pravidelná příloha pro zahrádkáře.

Zástupkyně šéfredaktora Novorossiji Anna Gorelova

Trénink v Dinamu

Zastavil jsem se i v Dinamu Doněck. Jeho řediteli Viktoru Michajloviči Gridasovovi a gymnastkám Polině Dynnikové, Vice Azarové, Amálce Zadvorné a Milaně Verzilové Haló noviny s mým článkem o závodech na jaře 2019. Všem se moc líbilo, že o nich vyšel článek v českých novinách.

Navštívil jsem i trénink vzdušných akrobatek v Domě kultury Puškina v Doněcku. Byl jsem tu již loni na jaře. Setkal jsem se s trenérem Viktorem Michajlovičem Vovkem a akrobatkami. I tady jsem předal Haló noviny s článkem o tréninku vzdušných akrobatek. Pár Milana Verzilova a Sergej Šumilo se připravoval na festival v Jekatěrinburgu. Dodávám, že tam Milana se Sergejem zvítězili a byli pozváni na festival do Španělska. I tam zvítězili.

Co nového v Zajcevu

Po roce a půl jsem v prosinci opět navštívil rodinu Ryžkovových v Zajcevu na severu Gorlovky (DLR), už potřetí. Zajcevo leží na tzv. linii příměří, od roku 2015 je rozděleno na severní, ukrajinskou část, a jižní, patřící DLR. Když jsem šel z gorlovské čtvrti Nikitovky do Zajceva, bylo ticho. Nezvyklé zde, kde už se šestý rok denně střílí. Že by Ukrajinci přestali střílet? Chyba lávky! Když jsem byl těsně před Zajcevem, bylo 11 hodin, začalo to. Samopaly, kulomety, i dvě miny práskly. Po pěti minutách vše ustalo, za dalších pět minut se opět ozval samopal. Pak už byl klid. Takže, nic nového!

Babička Světlana, maminka Táňa, dcerka Máša (10, 4. třída), která nám pěkně povyrostla. I Máše jsem předal Haló noviny s reportážemi o Zajcevu a o tom, jak prožívá všední den, také dárky od českých přátel. Další výtisky byly pro starostku Irinu Dikun.

Na Zajcevo začali Ukrajinci silně střílet loni 21. října. Vždy rachotí samopaly i kulomety, práskají miny, psi štěkají. Babička: »Co to tam zase vyvádějí!« A Máša si v poklidu kreslí... Z rozhovorů s rodinou vyplynulo, že už mají války dost a nepřejí si nic jiného než mír! Máša děkuje do ČR za dárky a podporu lidu Donbasu, pozdravuje! Věří v brzké vítězství.

Jaromír VAŠEK, předseda Společnosti přátel LLR a DLR

FOTO – autor