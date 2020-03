Ilustrační FOTO - Pixabay

10x Hirošima

Ve výši 25,6 km nad Beringovým mořem u pobřeží Kamčatky explodoval v prosinci 2018 meteorit. Síla výbuchu 10krát překonala výbuch atomové bomby, svržené na konci 2. světové války na Hirošimu. Byla však slabší než exploze meteoritu, který v únoru 2013 vybuchl nad ruským městem Čeljabinsk na Urale. Expert Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Lindley Johnson řekl, že k výbuchům o takové síle dochází dvakrát až třikrát za století. V daném případě šlo o druhý nejsilnější výbuch za posledních 30 let.

Explozi zaznamenaly vojenské družice. Meteorit vybuchl nad mořem, tak nevyvolal pozornost, jako před lety ten čeljabinský, zachycený např. kamerami na čelních sklech mnoha ruských motoristů. Navíc tlaková vlna vyrazila na Urale mnoho oken, jejichž úlomky poranily 1200 lidí, a odhad škod dosáhl miliardy rublů (tehdy 630 milionů Kč). Vědci odhadli, že čeljabinský meteorit vybuchl 30krát větší silou než bomba nad Hirošimou. Teprve až loni v březnu se výbuch nad Kamčatkou dostal na konferenci v The Woodlands u Houstonu. Nad Beringovým mořem vede mnoho leteckých linek, a tak vědci měli naději, že výbuch v podobě obrovské ohnivé koule okolo poledne místního času 18. prosince 2018 zahlédl některý pilot. Kongres USA v roce 2005 pověřil NASA, aby do roku 2020 dokázala odhalit v blízkosti Země až 90 % asteroidů o velikosti 140 a více metrů, jejichž srážka se Zemí by případně postihla celé regiony. Ale splnění prý potrvá dalších 30 let.

(čtk)