Většinu vybodovaných řidičů tvoří muži

Téměř 40 000 řidičů loni přišlo o řidičský průkaz kvůli dosažení maximálního počtu trestných bodů. Alespoň jeden bod mělo skoro půl milionu motoristů, což je asi sedm procent z celkového počtu registrovaných řidičů. Nejčastějším přestupkem je překročení rychlosti.

Informovalo o tom Centrum dopravního výzkumu, které vycházelo ze statistik ministerstva dopravy. Řidičům je na rok odebráno oprávnění po dosažení 12 bodů.

Podle dat tak bylo loni v bodovém systému evidováno 39 906 motoristů, kteří dosáhli maximální počtu bodů, a přišli tak o oprávnění. Nejvíce jich bylo ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Úřady vloni evidovaly 472 942 řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku započítávaného do bodového hodnocení řidičů. Přibližně každý 14. řidič tak měl v registru evidován nějaký bod. Je to nejnižší číslo od zavedení bodového systému v roce 2006. Většinu »bodovaných« řidičů tvoří muži.

Bodový systém platí i pro řidiče ze zahraničí. V bodovém systému jich loni bylo evidováno 52 328, zejména v Praze. Celkem 2395 cizinců dosáhlo 12 bodů.

Mezi nejčastější přestupky, za které jsou udělovány body, patří podle statistik překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h, které tvořilo až třetinu těchto přestupků. Následovalo nepřipoutání se bezpečnostními pásy a používání mobilního telefonu za jízdy.

Ministerstvo dopravy v současnosti připravuje nový bodový systém. Ten počítá s dvěma hranicemi udělovaných bodů, a to čtyři a šest. Noví řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po jediném přestupku. Podle ministerstva jsou šestibodové přestupky velmi závažné, čtyřbodové by měly fungovat jako varování. Zvýšit by se měly i peněžní pokuty za přestupky.

