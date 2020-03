Ilustrační FOTO - Pixabay

Opencard možná zůstane bez trestu

Soud zprostil obžaloby bývalého pražského primátora Tomáše Hudečka (dříve TOP O9) i ostatní tři obviněné v kauze karty opencard.

Verdikt, podle něhož nebylo počínání radních trestným činem, není pravomocný. Původní soudce, který obžalované dvakrát shledal vinnými, nyní čelí kárným žalobám kvůli zkreslení protokolů z hlavního líčení.

Vedle Hudečka se zprošťující rozsudek týká někdejších radních pro informatiku a dopravu Evy Vorlíčkové a Josefa Noska a bývalého šéfa magistrátních informatiků Jana Tesky. Podle tvrzení obžaloby v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard, kterou magistrát oslovil jako jedinou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

»Nejednalo se o svévolné rozhodnutí jedince nebo několika jedinců, ale o rozhodnutí na základě podkladů odborné povahy,« konstatovala nová předsedkyně senátu Denisa Durdíková. »Činnost obžalovaných navazovala na činnost předcházející reprezentace hlavního města Prahy,« podotkla. Zkritizovala také posudek České znalecké, o který se opírala obžaloba.

Státní zástupce požadoval pro Hudečka i ostatní obžalované podmíněné tresty za porušení povinnosti při správě cizího majetku a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Chtěl také, aby obžalovaní nahradili hlavnímu městu škodu. Praha ji vyčíslila na 23,2 milionu korun.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující, větší část z nich už ale justice pravomocně osvobodila. Zbývající obžalovaní poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak.

(ng)