Pomatené výkřiky Jana Hrušínského

O tom, že herec Jan Hrušínský provozující komerční Divadlo Na Jezerce se pravidelně objevuje v médiích jako úhlavní odpůrce komunistů, prezidenta Zemana i všeho ruského, a to většinou bez schopnosti svá tvrzení obhájit, je všeobecně známo.

Fakt, že ten samý Jan Hrušínský veřejně kritizuje dotace a vzápětí je mezi prvními, kdo o ně žádá, o tom by mohly zdi městské části Prahy 4 i magistrátu vyprávět.

Ovšem za vrchol Hrušínského sobectví a despektu považuji jeho prohlášení, které zveřejnil na svém osobním facebookovém profilu jako reakci na opatření vlády vedoucí mimo jiné k uzavření divadel.

Říká se, že zdraví je na prvním místě, ovšem Jan Hrušínský má své priority nastavené jinak. Jeho trapné výkřiky: »Likvidace Divadla na Jezerce! Likvidace všech nepohodlných! Likvidace malých fungujících firem!«, doplněné o skuhrání, že jeho divadlo zavřeli, ale do Agrofertu přitom lidé chodit pracovat mohou(?!), překvapilo i jeho skalní fanoušky.

Hrušínský si zjevně myslí, že se svět točí pouze kolem něj, že on je středobodem vesmíru a pouze on přijde díky opatřením nutným k zabránění šíření koronaviru SARS-CoV-2 o peníze. Přitom stačí připomenout, že jsou zavřeny také základní školy a rodič s dítětem mladším než deset let zůstává doma za šedesát procent své mzdy, že o svůj zisk přijdou majitelé restaurací, drobní živnostníci i cestovní kanceláře.

To by snad ani nebyl Hrušínský, aby nakonec neodhalil i své podivné představy o tom, že skoro všichni (vyjma TOP 09 a Milionu chvilek) jsou ničitelé svobody a demokracie. Zřejmě proto jeho prohlášení pokračuje dalšími nesouvislými větami, kde pomateně osočuje vládu za to, že údajně vyhlásila pod pokutou tří milionů korun »stanné právo«, protože zakázala všechny akce včetně demonstrací. Podle pana herce prý proto, »aby se nemluvilo o problémech trestně stíhaného komunistického udavače« (zjevně myslí Andreje Babiše).

Nedávno jsem psal o tom, že paniku kolem COVID-19, kterou vyvolala média, považuji za nebezpečnou. Ovšem stejně nebezpečným extrémem je dělat, že se vůbec nic neděje a myslet jen na svůj zisk. Přesto, že nejsem příznivcem Andreje Babiše, dovolím si tvrdit, že vládní opatření a následný stav nouze není svévolným politickým populismem, ale rozhodnutím vzniklým na základě doporučení lékařů – epidemiologů, mikrobiologů, hygieniků. Politiku z toho dělají akorát exhibicionističtí herci typu Jana Hrušínského, ke kterému se jistě brzy přidají další.

Ono to ale nakonec s tím jeho divadlem nebude tak zlé. Pan ředitel je šikovný a jistě zase nějakou »subvenci na zahojenou« získá.

Roman ROUN