Dva rozdílné přístupy

Dopis čínského velvyslance, jenž jím sdělil bývalému předsedovi Senátu Kuberovi, že případná cesta senátní delegace na Tchaj-wan bude vykládána negativně a vyvolá odezvu čínských úřadů, tedy že budou narušeny naše ekonomické vazby s ČLR, rozčílila české politiky. Vedení Senátu a někteří další politici vyjádřili prostřednictvím ČT své rozhořčení. Jak si to prý mohl čínský velvyslanec dovolit? Také současný šéf Senátu Vystrčil se cítí roztrpčen. Prý jde o bezprecedentní čin. Jediné řešení je prý požádat čínskou stranu o to, aby velvyslance odvolala. Dokonce přesvědčil nejvyšší ústavní činitele, že také společně s ním vyjádřili své znepokojení nad takovou formou velvyslancovy reakce. O žádosti, aby Čína ho odvolala, však zřejmě nepanovala shoda, a tak se o ní ve svém stanovisku pro tisk ani nezmínili. Zato o politice jedné Číny, kterou prý stále ctíme, jsme mohli slyšet.

Je asi pravdou, že čínský velvyslanec své rozhořčení nad cestou Senátu na Tchaj-wan »přepískl« - nechci být v tomto případě soudcem. Možná však, že šlo jen o velmi »nestandardní« upozornění, co by se mohlo stát, kdyby se zbytečná cesta do čínské provincie Tchaj-wan na takové úrovni uskutečnila. Ostatně na důsledek cestování delegací na Tchaj-wan upozornil svého času při hovorech v televizní stanici Barrandov i sám prezident, a pokud si dobře pamatuji, varoval před nimi také premiér Babiš a nenadšen byl i ministr zahraničí Petříček, který jinak k různým zahraničně politickým otázkám přistupuje často svérázně.

Pravá část politického spektra tak konečně našla »bič« velmoc nepříjemnou Spojeným státům. Nebo alespoň jako »biče« dopisu využila.

Nemohu za to, ale srovnal jsem v této souvislosti postoj čínského velvyslance s velvyslancem americkým. Ten, jak víme, nemohla média, jako je Česká televize, zamlčet. Jde o sedmiprocentní digitální daň pro velké firmy, například pro Amazon či Google ad. Nejde jen o český přístup k omezení nesmírného obohacování některých amerických firem na úkor českých klientů, abych použil dnes často využívaný název. Tedy občanů, abych ono slovo vyjádřil srozumitelněji. I jiné evropské země jsou si vědomy, že něco »s tím« je třeba udělat.

A jsme u jádra věci. V souvislosti s projednáváním zmíněné daně sám americký velvyslanec přišel (pardon přijel) do Sněmovny, aby poslancům, kteří právě tuto daň projednávali, pohrozil zvýšením daně na české zboží, které se dováží do USA. Prý jde o ochranu amerických zájmů, tedy zájmů majitelů zmíněných společností. Kdyby ona daň byla přijata, dostali by američtí akcionáři méně peněz a na »výplatní pásce« by bylo méně dividend a to si nikdo, opakuji nikdo, nesmí dovolit. A příslušné české orgány se zalekly a pro jistotu vyhlášení daně na čas »odložily k ledu«.

Co z toho vyplývá? Že když vyhrožuje čínský velvyslanec, i když z čínského hlediska může mít třeba pravdu, je to čin ohrožující suverenitu České republiky. Když se chová stejně velvyslanec americký, postavíme se téměř do pozoru, protože přece on jen hájil zájmy amerického lidu, tedy majitelů akcií velkých firem, kteří jsou přece rozhodující součástí »amerického lidu«. A mají navíc co mluvit v kampani za znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem. Hispánců ze západu, černochů z jihu či obyvatel Bronxu se velvyslancův ovlivňovací protektorský vstup přímo do parlamentního jednání netýká.

A naše média? Jeho si nedovolí kritizovat, čínského však mohou. Naopak. Budou za to pochválena. A zase tedy platí, že když dva dělají totéž, nemusí to být opravdu totéž.

Jaroslav KOJZAR